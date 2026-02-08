"ביזיון, צריכים להסתכל במראה ולקחת אחריות"

בפעם הרביעית העונה, הפועל תל אביב ראתה הערב (ראשון) את הגב של הפועל ירושלים, כשהפסידה לה 105:91, הפעם במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר והמשיכה לצנוח לעומת המארחת מהבירה, שנוסקת כלפי מעלה שנעזרה בעיקר ברבע שלישי גדול עם שמונה שלשות מדויקות.

מאמן המפסידה, דימיטריס איטודיס, דיבר: “אני מרגיש שאני צריך להתנצל בפני האוהדים, הבעלים, וכל מי שאוהד את המועדון. זו לא הייתה הופעה, זה היה בזיון. כל הכבוד להפועל ירושלים על הניצחון. תהיה גישה אחרת מהעבודה ההגנתית, לא באנו לכאן להגן”.

על מה שלא עובד: “גיא פלטין קיבל את הדקות שלו ואמנם סיים עם חמש עבירות, אבל הוא נתן את כולו. הוא מוכן למות על הפרקט. אני צריך שחקנים כאלו”.

הספסל המאוכזב של הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

על ההופעה: “לא ניסינו הכל מולם. יש דברים שלא ניסינו, אבל אנחנו ננסה. יש הרבה דברים שקשים מולם, אבל אלו שישה הפסדים באופן כללי. אני לוקח את זה על עצמי ואנחנו נשנה את זה”.

על המצב המנטלי: “אנחנו צריכים לקבל את הביקורת ולעבוד. אנחנו צריכים גם לקבל את זה שאנחנו צריכים להסתכל במראה ולהבין מה אנחנו עושים לא טוב”.

על האמונה בקבוצה: “ברור שאני מאמין. זה ישתנה, זה לא יכול להישאר ככה”.

על נייג’ל הייז דייויס: “אני לא יכול להגיד דברים על כך עכשיו. להפועל תל אביב יש עיניים ואוזניים בכל מקום”.

נייג'ל הייז דייויס. יגיע להפועל? (IMAGO)

יונתן אלון: “בשביל זה אנחנו בספורט”

מאמן המנצחת, יונתן אלון, התייחס להופעה של קבוצתו: “רמת ריכוז גבוהה של השחקנים. אמרתי להם שאני מאוד גאה בהם. גדולה של ספורטאים זה להביא את עצמם לידי ביטוי במספר נמוך כל כך של טעויות. בשביל זה אנחנו בספורט”.

על שיחת המחצית: “רצינו להיות אגרסיביים, סידרנו עוד כמה דברים הגנתית”.

על הצמד הארפר ו-ווינסטון: “כיף, שני כוכבים. גם הובר, 12 דקות, היה אחראי על הסדר בסוף. כיף לאמן את החבר’ה האלה”.

על האמון באנתוני לאמב: “בסוף הזמן החוקי נגד קלוז’ הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי שהוא צריך לשחק עכשיו והוא שיחק כל ההארכה. הוא מכה את עצמו על טעויות שהוא עושה והוא כל כך רוצה שהקבוצה תצליח”.

אנטוני לאמב מימין (רועי כפיר)

על היתרון הפסיכולוגי מול הפועל תל אביב: “אני חושב שיש לנו גם יתרונות מקצועיים עליהם, אני חושב שאנחנו עושים את הדברים נכון נגדם, עושים זריקות, קלענו באחוזים גבוהים, אבל אנחנו בטוחים בעצמנו בעיקר”.

על המפגש מול מכבי תל אביב: “התקופה הזו של המאני טיים כיפית, אני אוהב אותה. משחקים חשובים זה כיף”.

הארפר: “אנחנו יכולים לשחק נגד כל קבוצה באירופה”

גם ג’ארד הארפר וקשיוס ווינסטון דיברו. הארפר: “הקבוצה שיחקה מצוין לאורך כל המשחק, יש לנו קצב טוב, אנחנו משחקים ברמה גבוהה. כשאנחנו עושים את זה, הכל מתחבר וזה כיף”.

קשיוס: “היינו אגרסיביים. זה היה המפתח, הייתי על המגרש וניסיתי להיות פיזי לאורך כל הזמן”.

הארפר: “אני לא אוהב להשוות את עצמי לאף אחד, אני חושב שאנחנו קבוצה טובה ואנחנו יכולים לשחק נגד כל קבוצה באירופה”.

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

על שיתוף הפעולה אמר הארפר: “אני מכיר את קאש כבר תקופה, יש לנו קריירה די דומה, הוא שחקן נפלא, חוכמת משחק ואני אוהב לשחק איתו”. ווינסטון הצטרף: “הוא סוחב אותנו ומספק משחקים גדולים בכל פעם, כיף לשחק איתו”.

הארפר: “אני מבין שהפועל תל אביב עוברת תקופה קשה, אבל בסופו של יום אלה החיים, אף אחד לא מתבאס בשבילם כמו שאף אחד לא מתבאס בשבילנו”.

על הדאנק של הארפר אמר ווינסטון: “התלהבתי לראות את זה מהצד”.

קשיוס ווינסטון משמאל (רועי כפיר)

על המשחק מול מכבי ת”א: “אנחנו מסתכלים על משחק אחד בכל פעם, יש לנו משחק גדול ברביעי בוונציה ואז נתייחס למכבי תל אביב”.