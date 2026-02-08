יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:18
ספורט אחר  >> טניס

אחרי אוסטרליה: ריבקינה רוצה היסטוריה בדוחא

אלופת הגראנד סלאם הטרייה רוצה להיות הראשונה מאז אזרנקה ב-2013 שזוכה בטורניר העוקב לזכייה במלבורן: "שמחה לחזור, המומנטום חשוב לי"

ילנה ריבאקינה מדברת במסיבת עיתונאים. (אימאגו)
ילנה ריבאקינה מדברת במסיבת עיתונאים. (אימאגו)

מאת מערכת ONE

אלנה ריבקינה, אלופת אליפות אוסטרליה הפתוחה הטרייה לשנת 2026, נחתה בדוחא לקראת פתיחת טורניר ה-WTA בקטאר, כשהיא נושאת עימה מטרה שאפתנית במיוחד: לשבור "קללה" שנמשכת כבר למעלה מעשור בסבב הנשים.

אלנה ריבאקינה מניפה את הגביע לאחר הניצחון. (אימאגו)אלנה ריבאקינה מניפה את הגביע לאחר הניצחון. (אימאגו)

הטניסאית הקזחית, שמדורגת במקום השלישי בעולם (ושנייה בטורניר בדוחא אחרי איגה שוויונטק), שואפת להיות השחקנית הראשונה מאז ויקטוריה אזרנקה ב-2013 שמצליחה לזכות בטורניר הבא שלה מיד לאחר הנפת הגביע במלבורן. אזרנקה עשתה זאת לאחר הזכייה השנייה ברציפות שלה באוסטרליה, אך מאז, תשע נשים שונות זכו ב-12 המהדורות הבאות של הגראנד סלאם הראשון של העונה – ואף אחת מהן לא הצליחה לזכות בטורניר העוקב שלה בסבב.

הרשימה המכובדת של אלו שנכשלו במשימה כוללת שמות כמו סרינה וויליאמס, נאומי אוסקה וארינה סבאלנקה. כעת, ריבקינה מקווה לשנות את הסטטיסטיקה. "אני שמחה לחזור ומצפה לשחק", אמרה ריבקינה לתקשורת בדוחא. "כמובן שלא עבר הרבה זמן מאז אליפות אוסטרליה, אבל היה לי קצת זמן לנוח. אני חושבת שזה טוב עבורי להתחיל כאן, לנסות לשמור על המומנטום, ואני מקווה שאוכל לשחק היטב".

עם זאת, ההכנות של הקזחית לא היו אידיאליות. ריבקינה חשפה כי חלתה בדרכה הביתה ממלבורן, מה שקיצר את חגיגות הזכייה שלה ואילץ אותה לנוח. "בדרך הביתה הצטננתי, אז הייתי חייבת באמת לנוח כמה ימים ולא עשיתי הרבה. הייתי צריכה לפרוק את המזוודות והזמן פשוט עף, אז הנה אני כאן", סיפרה בחיוך. "אבל עכשיו אני חושבת שזה מומנטום טוב לנסות להמשיך הלאה".

עבור ריבקינה, הזכייה באוסטרליה הייתה תואר הגראנד סלאם השני בקריירה, לאחר הזכייה בווימבלדון ב-2022. בת ה-26 הסבירה כי התחושות הפעם היו שונות לחלוטין. "בווימבלדון זה היה ממש לא צפוי. אני חושבת שלא הייתי מוכנה לזה באותה צורה, אבל בסוף הכל הסתדר", שיתפה ריבקינה. "באוסטרליה, הגעתי לגמר לפני כמה שנים, אז הכרתי את הדרך. הפעם זה הרגיש שונה, הרגיש יותר כמו עבודה. אני מנסה להתכונן לכל משחק בצורה שונה".

הזוכה ילנה ריבאקינה חוגגת את הניצחון עם הגביע. (אימאגו)הזוכה ילנה ריבאקינה חוגגת את הניצחון עם הגביע. (אימאגו)

למרות השאיפות הגדולות, ריבקינה מנסה להנמיך ציפיות לקראת השבוע הקרוב: "אני לא מפעילה על עצמי יותר מדי לחץ או ציפיות, זה בטוח. אני בהחלט רוצה להצליח, ונראה איך זה ילך מיום ליום. המשחקים הם האימון הטוב ביותר בסופו של דבר".

ריבקינה תפתח את דרכה בטורניר ביום שלישי, כשתפגוש את המנצחת בין שיניו וונג הסינית לבין אמיליאנה ארנגו הקולומביאנית.

