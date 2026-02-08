כ-100 אוהדי הפועל תל אביב בלבד הגיעו לארנה

זה לא סוד שבהפועל תל אביב לא מביאים כמויות גדולות של קהל למשחקים מאז המעבר להיכל מנורה מבטחים, מאז שארגון האולטראס הפסיק להגיע, אבל גם במימדים החדשים הערב (ראשון) המועדון הגיע לשפל חדש באספקט הזה במפגש בארנה נגד הפועל ירושלים.

אפשר לקחת בחשבון הכל. את המרחק עד ירושלים, השעה שטיפה מאוחרת וכמובן גם את המשבר המקצועי של הקבוצה, אבל למפגש הגדול נגד יונתן אלון וחניכיו הגיעו כ-100 אוהדים בלבד של הפועל תל אביב, לה ניתנו 10% מתכולת האולם כניתן בפרוטוקול.

האדומים גם רשמו סגל חזק במיוחד שאמנם ללא וסיליה מיציץ׳, אבל כן עם אלייז׳ה בראיינט, דן אוטורו, אנטוניו בלייקני, כריס ג׳ונס וג׳ונתן מוטלי. המפגש הוא מאוד חשוב עבור האדומים בכל הקשור למאבק על המקום הראשון, כדי להקדים את מכבי ת״א בתחרות על הביתיות לאורך כל הדרך בפלייאוף.