"יש לליברפול דרך ארוכה להגיע לליגת האלופות"

לרגעים, בעיקר ברוב המחצית השנייה, היה נראה שליברפול מזכירה לנו את הקבוצה של העונה הקודמת, זו שלקחה אליפות, אך בסיום המשחק מול מנצ’סטר סיטי היום (ראשון), היא הפסידה 2:1 אחרי שהובילה.

“זה הפסד רע”, אמר שחקן העבר של המועדון והפרשן בהווה ג’יימי קראגר: “כשאתה מסתכל על הליגה, נראה שיש לליברפול דרך ארוכה כדי להגיע למקום שמוביל לליגת האלופות. זה עוד ניתן לצמצום, אבל היא תצטרך לעשות עבודה טובה בשני המפעלים כדי להציל את העונה.

“אם מסתכלים על הספסל של ליברפול לקראת המשחק באמצע השבוע נגד סנדרלנד, יש לקבוצה בעיה עכשיו בעמדת המגן הימני עם ההרחקה של דומיניק סובוסלאי. הרבה מהטעויות שקרו לקבוצה העונה הגיעו משחקנים שאתה לא מאמין שהם יכולים לטעות ככה.

וירג'יל ואן דייק, אליסון וריאן חראבנברך מקיפים את השופט (רויטרס)

“קודם זה היה וירג’יל ואן דייק נגד בורנמות’, היום זה היה אליסון. אי אפשר להאמין ששוער ברמה ובאיכות שלו מקבל החלטה כזו לצאת ככה אל עבר הכדור ולגרום לפנדל”.

אחרי 109 משחקים, נשבר הנתון

העונה של המייטי רדס לא הולכת בצורה חלקה בלשון המעטה, כשהפעם “נשבר שיא” נוסף, שלא התרחש מאז אפריל 2017. זו הפעם הראשונה מאז המשחק נגד קריסטל פאלאס בתאריך הנקוב מעלה, שהקבוצה הפסידה באנפילד אחרי שהובילה. מאז ועד היום, התקיימו 109 משחקים, בהם ניצחה ב-98 מהם וסיימה בתיקו 11 פעמים.