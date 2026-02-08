יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:16
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
2935-3525טוטנהאם15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

"יש לליברפול דרך ארוכה להגיע לליגת האלופות"

שחקן העבר של המועדון, ג'יימי קראגר: "זה עוד ניתן לצמצום, היא תצטרך לעשות עבודה טובה בשני המפעלים כדי להציל את העונה". וגם: האשם והנתון שנשבר

|
דומיניק סובוסלאי מסתיר את פניו (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי מסתיר את פניו (רויטרס)

לרגעים, בעיקר ברוב המחצית השנייה, היה נראה שליברפול מזכירה לנו את הקבוצה של העונה הקודמת, זו שלקחה אליפות, אך בסיום המשחק מול מנצ’סטר סיטי היום (ראשון), היא הפסידה 2:1 אחרי שהובילה.

“זה הפסד רע”, אמר שחקן העבר של המועדון והפרשן בהווה ג’יימי קראגר: “כשאתה מסתכל על הליגה, נראה שיש לליברפול דרך ארוכה כדי להגיע למקום שמוביל לליגת האלופות. זה עוד ניתן לצמצום, אבל היא תצטרך לעשות עבודה טובה בשני המפעלים כדי להציל את העונה.

“אם מסתכלים על הספסל של ליברפול לקראת המשחק באמצע השבוע נגד סנדרלנד, יש לקבוצה בעיה עכשיו בעמדת המגן הימני עם ההרחקה של דומיניק סובוסלאי. הרבה מהטעויות שקרו לקבוצה העונה הגיעו משחקנים שאתה לא מאמין שהם יכולים לטעות ככה.

וירגוירג'יל ואן דייק, אליסון וריאן חראבנברך מקיפים את השופט (רויטרס)

“קודם זה היה וירג’יל ואן דייק נגד בורנמות’, היום זה היה אליסון. אי אפשר להאמין ששוער ברמה ובאיכות שלו מקבל החלטה כזו לצאת ככה אל עבר הכדור ולגרום לפנדל”.

אחרי 109 משחקים, נשבר הנתון

העונה של המייטי רדס לא הולכת בצורה חלקה בלשון המעטה, כשהפעם “נשבר שיא” נוסף, שלא התרחש מאז אפריל 2017. זו הפעם הראשונה מאז המשחק נגד קריסטל פאלאס בתאריך הנקוב מעלה, שהקבוצה הפסידה באנפילד אחרי שהובילה. מאז ועד היום, התקיימו 109 משחקים, בהם ניצחה ב-98 מהם וסיימה בתיקו 11 פעמים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
