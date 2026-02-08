יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:16
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2831-2823קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2331-2023קרמונזה15
2337-2924גנואה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

דוהרת בפסגה: 0:5 גדול לאינטר על ססואולו

דימארקו כיכב אצל מוליכת הליגה האיטלקית עם שלושה בישולים. אורל ביסק, תוראם, לאוטרו, אקאנג'י ואנריקה השתתפו בחגיגה הגדולה. הפער - 8 נקודות

|
שחקני אינטר חוגגים (רויטרס)
שחקני אינטר חוגגים (רויטרס)

מי יעצור את אינטר? הקבוצה ממילאנו המשיכה גם הערב (ראשון) את הדהירה שלה בפסגת הליגה האיטלקית במסגרת המחזור ה-24, והפעם היא עשתה זאת עם 0:5 משכנע בחוץ על ססואולו, שהייתה בתקופה טובה ונעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים.

זה היה ניצחון חמישי ברציפות של הנראזורי בכל המסגרות, אחרי ה-1:2 על טורינו במשחק הקודם במסגרת הגביע. גיבור הניצחון? פדריקו דימארקו שרשם לא פחות משלושה בישולים. הראשון, ליאן אורל ביסק כבר בדקה ה-11, השני למרקוס תוראם בדקה ה-28.

לאוטרו מרטינס הרשית את ה-30 בדקה ה-50, והשער הרביעי הגיע ממנואל אקאנג'י, כמובן מבישול של דימארקו הנפלא. נגמר? עוד לא. לואיס אנריקה בן ה-24 נעץ את החמישי והאחרון בדקה ה-89. הודות לניצחון, אינטר דוהרת בפסגה עם 58 נקודות, 8 יותר ממילאן, לה יש עוד משחק אחד חסר. בתווך, נמניה מאטיץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 אצל המארחת החבולה.

לאוטרו מרטינס חוגג (רויטרס)לאוטרו מרטינס חוגג (רויטרס)

ססואולו נמצאת בשלב זה במקום שקט באמצע הטבלה, הקבוצה ממודנה מדורגת כרגע במקום ה-11 עם 29 נקודות. די רחוקה מהמקום שמוביל לאירופה בסיום העונה, וגם מזה שמוביל לליגה השנייה באיטליה.

0:1 לפארמה בבולוניה בתום משחק סוער

במשחק המוקדם יותר, פארמה השיגה 0:1 בבולוניה בתום משחק סוער עם שני אדומים, אחד מכל צד. תומאסו פובגה הורחק בדקה ה-22, טרוילו הורחק בצהוב שני 11 דקות לסיום, וכבר היה נראה שהולך לחלוקת נקודות, אולם כריסטיאן נהואל אורדונז הארגנטינאי נתן לפארמה ניצחון דרמטי בדקה ה-94.

