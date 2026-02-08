יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:14
כדורגל ישראלי

אחרי יותר מעשור: אמיר כהן עוזב את ההתאחדות

פרסום ראשון: מי ששימש כמנהל אגף התחרויות, מנכ"ל איגוד המאמנים ועוד שלל תפקידים, יתמקד בעריכת דין. על פי מקורות: הולך לייצג את לה פמיליה

|
אמיר כהן (עמרי שטיין)
אמיר כהן (עמרי שטיין)

אמיר כהן, אחד האנשים היותר מזוהים במסדרונות בשנים האחרונות, יסיים את תפקידו בתקופה הקרובה, כך נודע לראשונה ל-ONE.

כהן, ששימש במגוון תפקידים, ביניהם מנהל אגף התחרויות, ומנכ"ל איגוד המאמנים, היה גם אחד האנשים שעמדו מאחורי הרפורמות בליגות הנמוכות. במכלול, הוא עבד בהתאחדות למעלה מעשור. הבוקר (ראשון), הוא לא נכח בהגרלת חצי גמר גביע המדינה, מפעל אותו הוא מנהל מעל שנתיים ומכאן, לאחר בדיקה, הסתברה הסיבה.

כהן היה אחראי גם על ניהול הליגות, שיבוצים והכרעות מנהלתיות, כולל כאמור ניהול מפעל גביע המדינה ווינר. על פי מקורות, כהן יתמקד כרגע בעבודתו כעורך דין כשהשמועות מדברות על כך שאחד  הצדדים המיוצגים הראשונים עשוי להיות דווקא ארגון "לה פמיליה".

אמיר כהן (מערכת ONE)אמיר כהן (מערכת ONE)

אם הדבר ייצא לפועל, מדובר בנושא פיקנטי: כהן היה האיש שחתום על שינויי תקנון רבים בליגות השונות. הוא מכיר את הלך הרוח, את אופן איסוף הראיות של חברות החקירה מטעם ההתאחדות, ואת הדרך שבה התובעים מגבשים את כתבי האישום נגד קבוצות האוהדים. כעת, מי שכתב את התקנון, עשוי באופן אירוני להגן על האוהדים. 

אמיר כהן מסר בתגובה ל-ONE: "אני לא נוהג לדבר על נושאים אלו בתקשורת, מה שביני לבין ההתאחדות יישאר בינינו, בטח שאני עדיין עובד בהתאחדות. כאשר יהיה מה להודיע זה יצא בצורה מסודרת. מישור עבודתי כעורך דין לא רלוונטי בשלב הזה ובטח שלא אדבר על לקוחותיי אם בהווה ואם בעתיד ככל שאלו יהיו".

