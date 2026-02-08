קיין ודיאס כיכבו, באיירן פירקה 1:5 את הופנהיים

המחזור ה-21 בליגה הגרמנית נמשך היום (ראשון) ובמוקד חגיגה גדולה של באיירן מינכן, שהרשימה עם 1:5 מהדהד על הופנהיים ושמרה על פער מבטיח של 6 נקודות מדורטמונד השנייה בטבלה.

הופנהיים השלישית שנמצאת בעונה פנטסטית נותרה שלישית עם 42 נקודות מפתיחת העונה ונוצחה אחרי לא פחות מ-7 משחקי ליגה רצופים ללא הפסד. באיירן מנגד, חזרה לחייך אחרי הפנצ’ר במחזור הקודם, שהיה בדמות 2:2 מאכזב מול המבורג.

שחקני באיירן (רויטרס)

אחרי אדום של קווין אקפוגומה (17), הארי קיין פתח את החגיגה עם פנדל מדויק בדקה ה-20, אנדריי קרמאריץ' השווה כעבור רבע שעה, אך לקראת סיום המחצית החלוץ האיכותי השלים צמד והחזיר לבווארים את היתרון המבטיח, כששתי דקות מאוחר יותר, עדיין בחצי הראשון, האנגלי בישל ללואיס דיאס את השלישי של באיירן.

זה ממש לא נגמר – דיאס השלים גם הוא צמד בדקה ה-62 עם 1:4, אבל כאן הקולומביאני הלוהט של באיירן לא עצר ובדקה ה-89 הוא השלים שלושער ענק. 1:5 מוחץ בסיום.

1:2 ללייפציג על קלן שנותרה עמוק בתחתית

מוקדם יותר היום לייפציג השיגה ניצחון חוץ יקר בדמות 1:2 על קלן, ונמצאת כרגע במקום הרביעי עם 39 נקודות. המארחת בצרות צרורות, במקום הלפני אחרון עם 17 נקודות בלבד מפתיחת העונה. כריסטוף באומגארטנר הבקיע ללייפציג, יאן טלימאן איזן, אך מילת הסיום הייתה שוב של באומגארטנר עם ה-1:2.