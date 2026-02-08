"לא לעודד, לא לבוא בצהוב ובלי פרובוקציות"

הפועל באר שבע תארח מחר (שני, 20:30) את בית”ר ירושלים באצטדיון טרנר למשחק ענק בין שתי הקבוצות שמוליכות את טבלת ליגת העל, אך לקבוצה מהבירה יש מספר חסרונות משמעותיים לקראת המפגש.

מעבר להיעדרו של הכוכב הגדול של הקבוצה, עומר אצילי, ושל השוער הראשון של הקבוצה, מיגל סילבה, בית”ר תחסר את הקהל שלה, זכר לעונש אי מכירת כרטיסים לקהל חוץ שהוטל עליה, כך שטרנר יהיה מלא באוהדים אדומים של הקבוצה המקומית.

למרות זאת, יש אוהדים של הקבוצה של ברק יצחקי שלא מוכנים לוותר על ההזדמנות להגיע למשחק הגדול שצפוי מחר, והצליחו לרכוש כרטיסים דרך אוהדי הפועל באר שבע שסייעו להם או בדרכים אחרות. יש לציין כי המכירה היא לבעלי היסטוריית רכישה למשחקים של באר שבע בלבד.

אוהדי הפועל באר שבע בטרנר (רדאד ג'בארה)

אותם אוהדי בית”ר התאגדו בקבוצות וואצאפ, ולידי ONE הגיעה הודעה שנשלחה באחת מאותן קבוצות, ובה הוראות ו”כללי התנהגות” לאוהדים הצהובים-שחורים שיגיעו מחר לטרנר.

בהודעה נכתב: “דגשים חשובים לחברי הקבוצה: לא מוציאים שום הודעה מהקבוצה – אין הפצה, אין צילומים, אין העברות. לא מחפשים חיכוכים – לא ריבים, לא פרובוקציות, לא בלגן עם אוהדי ב”ש. לפי הנחיות והמצב בשטח – לא מעודדים במחצית הראשונה, אלא אם רואים שזה אפשרי ובטוח, כדי למנוע הסתבכות עם המשטרה”.

ההודעה בקבוצה של אוהדי בית"ר ירושלים (צילום מסך)

“כניסה ליציע – להגיע אחרי פתיחת השערים ובשעות העומס, לרוב סביב שעה אחרי פתיחת השערים. לבוש – בלי צהוב. צבע ניטרלי בלבד. חשוב מאוד – תהיו מוכנים עם מספר לקוח או תעודת זהות של הקונה, למקרה שיבקשו לבדוק היסטוריית רכישה – תדעו מה לענות. באים חכמים, רגועים, ושומרים אחד על השני. יאללה בית”ר”.