"שמח, רוצה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות"

יממה אדירה לישראלים באיטליה. אחרי שאמש (שבת) מנור סולומון כבש בפעם השנייה ברצף במדי פיורנטינה, במשחק בו קיבל את תואר השחקן המצטיין ב-2:2 עם טורינו, היום הגיע תורו של עומרי גאנדלמן, שמצא את הרשת לראשונה בקבוצתו החדשה לצ’ה, כשגם חגג ניצחון ראשון במדי קבוצתו עם 1:2 על אודינזה.

אחרי הניצחון התראיין הקשר ואמר: “אני מרגיש נהדר. היינו ראויים לניצחון הזה. אני שמח מהגול שכבשתי, אבל יותר מזה אני שמח מהניצחון”. כשנשאל על דרישות המאמן אוזביו די פרנצ’סקו השיב: “אני חושב שכל משחק הוא שונה ואני מוכן לעשות מה שהוא יבקש ממני”.

“אני מוכן לעשות הכל כדי להגיע למטרה הסופית. אני בחור שמראה את הרגשות שלו, ורציתי את הניצחון הזה יותר מכל דבר אחר. זה הגיע בזכות האוהדים שלנו. אני רוצה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלנו. זה ניצחון חשוב למוראל הקבוצתי וגם למיקום בטבלה, אבל יותר מהכל, מצאנו את הרשת סוף סוף”.

ענק: צפו בשער הבכורה של גנדלמן בלצ'ה!

“ברור ששוק ההעברות של לצ’ה מניב פירות”

בתקשורת האיטלקית פרגנו לגאנדלמן. ב’פוטבול איטליה’ נכתב: “לצ'ה שמה סוף לבצורת השערים שלה בסטייל, כשעומרי גאנדלמן וכדור חופשי מאוחר ומרהיב של לאמק באנדה העניקו לה ניצחון על אודינזה והרחיקו אותה מאזור הירידה”.

ב’טלראמה’ נכתב: “גאנדלמן שלח בעיטה שמדוקה אוקויה לא יכול היה לעצור”. ב’קוריירה סלנטינו’ נתנו לישראלי ציון 7 וכתבו: “השער הוא סימן טוב לשוק ההעברות של לצ'ה, שברור שהוא מניב פירות”.

ב-’פיאנטה לצ’ה’ הרעיפו שבחים: “הוא תמיד יוצא בזמן אל עבר השער, והוא קליני באזור המסוכן. הוא משחק כתומך לחלוץ, עם תנועות עקביות ותקיפות לעומק. הוא מתחרה באופן קבוע על כדורים בגובה. הוא גם היה חסר מזל כשפגע במשקוף לקראת הסיום”.