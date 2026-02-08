יום ראשון, 08.02.2026 שעה 19:18
מתגעגעת לאדרנלין: ז'נג חוזרת לסבב בדוחא

המדורגת 4 בעולם לשעבר תחזור לשחק בטורניר דוחא אחרי שנעדרה משני גראנד סלאמים בעקבות ניתוח במרפק. בסיבוב הראשון: סופיה קנין

אלנה ריבאקינה מדברת במסיבת עיתונאים. (אימאגו)
ז'נג צ'ין ון, הטניסאית הסינית שדורגה בעבר במקום הרביעי בעולם, תרשום ביום שני את הופעת הבכורה שלה לעונת 2026 בטורניר דוחא (Qatar TotalEnergies Open). עבור ז'נג, מדובר בחזרה מרגשת למגרשים לאחר תקופה ארוכה של היעדרות בשל פציעה טורדנית.

הטניסאית בת ה-23 נאלצה להחמיץ את שני טורנירי הגראנד סלאם האחרונים – אליפות ארצות הברית הפתוחה אשתקד ואליפות אוסטרליה הפתוחה שנערכה בחודש שעבר (טורניר בו הגיעה לגמר ב-2023). הפעם האחרונה בה נראתה על המגרש הייתה בטורניר בייג'ינג ב-2025, שם נאלצה לפרוש במהלך הסיבוב השלישי מול לינדה נוסקובה. למעשה, מאז ההדחה בסיבוב הראשון בווימבלדון, היא השתתפה בטורניר אחד בלבד.

אלנה ריבקינה חוגגת ניצחון עם הגביע (אימאגו)אלנה ריבקינה חוגגת ניצחון עם הגביע (אימאגו)

בראיון שהעניקה לקראת החזרה, שיתפה ז'נג בתחושותיה: "ההרגשה נהדרת לחזור לסבב. התגעגעתי במיוחד לטורנירים ולתחרותיות. התגעגעתי לדרך שבה אתה צריך 'להקיז דם' בתוך משחק".

הסיבה להיעדרות הממושכת הייתה פציעה במרפק שדרשה התערבות כירורגית. "זה עבר זמן רב", הודתה ז'נג. "מעולם לא חשבתי שהפציעה הזו תיקח לי כל כך הרבה זמן ותדרוש ניתוח. זה היה ארוך משחשבתי, אבל אני חוזרת ובכושר טוב יותר. אני רק מקווה שאוכל להצליח בטורניר הזה ולתת את המיטב שלי על המגרש".

לפני הפציעה בקיץ שעבר, ז'נג הציגה יכולת מרשימה, בעיקר בעונת החימר, כשהגיעה לחצי הגמר ברומא (שם גברה על המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה) ולרבע הגמר ברולאן גארוס. עם זאת, ההחלטה לוותר על אליפות אוסטרליה בתחילת העונה הנוכחית נבעה מהרצון להגיע מוכנה במאת האחוזים. "למרות שההתאוששות מתקדמת היטב, משחק בגראנד סלאם דורש מהשחקנים לשמור על כושר תחרותי קיצוני", הסבירה אז ז'נג.

כעת, כשהיא לא מדורגת בטורניר דוחא, ז'נג הוגרלה לחלק של המדורגת שנייה, אלנה ריבאקינה. כבר בסיבוב הראשון מצפה לה משוכה לא פשוטה בדמותה של סופיה קנין, אלופת אליפות אוסטרליה לשעבר (2020). עולם הטניס ימתין לראות האם הכוכבת הסינית תוכל לשחזר את היכולת שהביאה אותה לצמרת הדירוג העולמי.

