רבע 2, 06:04: קריית אתא - הפועל ב"ש 34:33

המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשאליצור קריית אתא מארחת באולם רמז את הפועל באר שבע. שתי הקבוצות מגיעות למשחק לאחר שהפסידו והודחו מרבע גמר גביע המדינה, כששתיהן מחזיקות במאזן זהה בליגה של תשעה הפסדים ושישה ניצחונות.

החבורה של אלדד בנטוב מגיעה למשחק הערב עם רצף של שבעה הפסדים בכל המסגרות, כשהשלושה האחרונים היו ביותר מ-20 הפרש. הצפוניים, שנכנעו בכל ארבעת משחקי הליגה האחרונים שנערכו באולמם הביתי, יחפשו שם ניצחון ראשון אחרי יותר משלושה חודשים, מ-2 בנובמבר 2025, ליתר דיוק, אז גברו על בני הרצליה 101:113 במסגרת המחזור הרביעי.

הקבוצה מבירת הנגב, גם כן רוצה לקטוע רצף הפסדים משלה, עם זאת היא יכולה להתעודד שההפסדים היו לשלוש מארבע המוליכות, והפועל העמק שהתחילה את המומנטום השלילי. הדרומיים אומנם מחזיקים במאזן בית שלילי של 6:2, אבל דווקא כשהם יוצאים מהקונכייה מצבם הרבה יותר טוב, עם מאזן 3:4 חיובי, וההפסד היחיד שלהם בארבעת משחקי החוץ האחרונים הגיע במחזור הקודם מול הפועל תל אביב.

רבע ראשון

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

חמישייה הפועל ב”ש: ג’ייק אוניל, ברנדון אנג’ל, סם איוריו, יואב ויטלם, קודי דמפס

# 10:00-5:00: המשחק נפתח בדקה דומייה לזכרו של דייויד פדרמן. ניל פתח חזק את המשחק עם 6 נקודות רצופות, כשהוא מראה את כל הרפרטואר שלו עם שלשה סל ועבירה בחדירה, וקליעה מהעונשין. דמפס היה הראשון שהעלה את האורחת על הלוח, אנג’ל ו-ויטלם צימקו את ההפרש, אבל 4 נקודות של בודי יום הגדילו שוב את היתרון.

# 5:00-0:00: דמפס הוביל את באר שבע ליתרון הראשון שלה הערב עם ריצת 0:7. שלשות של ניל, יום ולוק ודאנק גדול של האנה עצרו את הריצה של האורחת והשיבו את היתרון אל הצפוניים. בסופו של רבע התקפי התוצאה עמדה על 24:28 לעירוני קרית אתא.