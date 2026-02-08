יום ראשון, 08.02.2026 שעה 17:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לייבוביץ' ישפוט את המשחק בין בית"ר למכבי ת"א

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-23 בליגת ווינר. נאאל עודה ינהל את ההתמודדות בין מ.ס אשדוד להפועל באר שבע, טל כרמלי את מכבי חיפה נגד בני סכנין

גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)

כאשר המחזור ה-22 עוד בעיצומו, היום (ראשון) פורסמו שיבוצי השופטים למשחקי המחזור ה-23 בליגת ווינר. במוקד, גל לייבוביץ’ ישפוט את משחק הצמרת בין בית”ר ירושלים למכבי תל אביב אשר ייערך באצטדיון טדי ב-16.2. מי שיעזור ללייבוביץ’ בעמדת ה-VAR יהיה אלי חכמון.

בנוסף למשחק המרכזי, נאאל עודה ינהל את המפגש בין מ.ס אשדוד לבין הפועל באר שבע באצטדיון ה-י”א, טל כרמלי יהיה אחראי על ההתמודדות בין מכבי חיפה לבני סכנין בסמי עופר ואוראל גרינפלד קיבל את קרב התחתית בין קריית שמונה לעירוני טבריה.

במסגרת המשחקים הנוספים של המחזור, דקל צינו יעמוד על הקווים במשחק בין הפועל פתח תקווה להפועל חיפה, אביעד שילוח ישפוט את המשחק בין בני ריינה למכבי נתניה ושניר לוי ינהל את ההתמודדות בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים.

