הרשקו הודחה מוקדם בגראנד סלאם פאריס

רז הרשקו הודחה כבר בקרב הראשון שלה בגראנד סלאם פאריס שנערך היום (ראשון), לאחר שסגנית האלופה האולימפית חזרה מפציעה ונכנעה די מהר בתחרות הראשונה לעונה. לאחר הפריצה של יצחק אשפיז בן ה-18 שזכה במדליה יוקרתית אמש, בנבחרת ישראל בג'ודו יכולים להיות מודאגים מהמצב דווקא במשקלים החזקים לנשים.

רז הרשקו, סגנית האלופה האולימפית במשקל הפתוח של מעל 78 ק"ג, חזרה להתחרות לאחר פציעה בשריר הירך האחורי. אלא שרז לא נראתה במיטבה על המזרן בתחרות החשובה, כאשר הפסידה כבר בקרב הראשון שלה ליוליה טולופואה הצרפתייה באיפון והודחה מהטורניר.

בקטגוריית המשקל הפתוחה לנשים התחרתה גם יולי מישינר, אך גם היא נחלה אכזבה והפסידה ללאה פונטיין הצרפתייה. גם הישראלית הצעירה לא הצליחה להרשים בתחרות היוקרתית בצרפת.

יולי מישינר (חגי מיכאלי)

בנוסף לכך, סגנית האלופה האולימפית במשקל של עד 78 ק"ג, ענבר לניר, לא הופיעה לתחרות. לאור זאת, ישנם סימנים מדאיגים דווקא במשקלים החזקים של נבחרת ישראל בג'ודו לקראת פתיחת הקמפיין האולימפי ללוס אנג'לס 2028 שתהיה בשנה זו. שתי המדליסטיות האולימפיות היחידות שנותרו בנבחרת של שני הרשקו לא במצב אידיאלי בתחילת העונה החדשה.

היחידה שהצליחה להמשיך לשלבים המתקדמים בתחרות הייתה עדלינה נוביצקי שהתחרתה במשקל של עד 70 ק"ג. היא ניצחה את מליסה מיירס האמריקאית בקרב בו היא שלטה, המשיכה לניצחון גם על מרים בוטקרייט הגרמנייה ביוקו, אך ברבע הגמר הפסידה לטאיס פינה הפורטוגלית. בעקבות זאת, נוביצקי נשרה לבית הניחומים שם התמודדה מול איי טסונודה רוסטנט הספרדייה אך הפסידה לה וסיימה את התחרות בלי קרב ישיר על מקום בפודיום.

גם בגברים נרשמה אכזבה גדולה, לאחר שאיתי ביביטקו (עד 81 ק"ג), רוי סיוון (עד 90 ק"ג) ויוסי סימין (עד 100 ק"ג) הפסידו כבר בתחילת היום ולא הצליחו להתקדם לקרבות על המדליות בגראנד סלאם פאריס.