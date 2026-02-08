יום ראשון, 08.02.2026 שעה 17:32
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2627-1823חטאפה10
2529-2023אלאבס11
2531-2122אתלטיק בילבאו12
2536-2122ג'ירונה13
2435-3123אלצ'ה14
2437-2922סביליה15
2437-2823מיורקה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

עקפה אותה: חטאפה ניצחה 0:2 את אלאבס

חניכיו של חוסה בורדלאס גברו על המארחת ועלו מעליה בטבלה בדרך למקום העשירי. לואיס ואסקס ומאורו ארמבארי (פנדל)  כבשו עבור הקבוצה מפרברי מדריד

|
אנחל פרס מאוכזב (IMAGO)
אנחל פרס מאוכזב (IMAGO)

המחזור ה-23 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) עם משחק אמצע טבלה קלאסי בו דפורטיבו אלאבס אירחה את חטאפה באצטדיון מנדיסורוצה. בהמשך הערב סביליה וג’ירונה ייפגשו במשחק שנדחה אתמול, אתלטיק בילבאו תארח את לבאנטה ותאי עבד, אתלטיקו מדריד ובטיס ישחקו שוב לאחר שנפגשו ברבע גמר הגביע וריאל מדריד תצא למסטאייה למשחק קשה נגד ולנסיה.

אלאבס – חטאפה 2:0

המחצית הראשונה הייתה בשליטה של המארחת שאיימה יותר על השער של המועדון ממדריד אך לא הצליחה למצוא את הרשת. המחצית השנייה נפתחה עם שער של האורחת מרגליו של לואיס ואסקס בדקה ה-53, לאחר מכן חטאפה הצליחה לכבוש שוב, הפעם היה זה מאורו ארמבארי, שעם פנדל מדויק קבע את תוצאת המשחק.המארחת רשמה ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור ה-14. מנגד, הקבוצה הבאסקית עם הפסד שני רצוף, זאת לאחר שהודחה שבוע שעבר ברבע גמר גביע המלך לאחר שנכנעה 3-2 דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.

