יום ראשון, 08.02.2026 שעה 16:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הייז דייויס סיכם בהפועל, יבחר בינה לפנרבחצ'ה

עוד רכש ענק לינאי? אלוף היורוליג וה-MVP של הפיינל פור אשתקד סגר את תנאיו אצל האדומים, אבל קבוצתו הקודמת לוחצת והוא יקבל החלטה בימים הקרובים

|
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

הפועל תל אביב נמצאת במשבר גדול וכאשר קבוצה נמצאת במשבר גדול יש שתי אופציות מבחינת זעזוע: או לעשות מעשה על הקווים, או בסגל. בזמן שמעמדו של דימיטריס איטודיס מעורער, האדומים חושבים גם על חיזוק ועוד איזה חיזוק, כאשר השם החם הוא של נייג’ל הייז דייויס, אחד השחקנים הטובים ביותר באירופה בשנים האחרונות.

הפורוורד זכה בשנה שעברה באליפות אירופה עם פנרבחצ’ה ואז החליט לנסות את מזלו ב-NBA, אך אחרי שלא זכה ליותר מידי דקות בפיניקס הוא הועבר בטרייד למילווקי, שהודיעה על שחרורו ונתנה את הפתח לחזרה שלו ליורוליג. כעת, המרדף בשיאו, כאשר בהפועל תל אביב נמצאים חזק בתמונה כדי לצרף אותו לסגל של איטודיס.

המצב הוא כזה: נכון לכרגע, ההצעה של הפועל תל אביב עומדת על השולחן של הנציגים של הייז דייויס, אך השחקן מחזיק בהצעה גם מפנרבחצ’ה, כאשר גם דובאי בוחנת את המצב, אך עם סיכוי נמוך משמעותית להנחיתו. כעת הכדור בידיים של הייז דייויס והוא יצטרך לקבל את ההחלטה ולבחור בין הפועל תל אביב לפנרבחצ’ה.

נייגנייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

יאנקופולוס שלל מעבר שלו

גם פנאתינייקוס מאוד רצתה את השחקן, אבל הבעלים של הקבוצה דימיטריס ינאקפולוס העלה סטורי ובו בישר שהשחקן סירב להגיע אליהם. זה משאיר את האדומים ואת אלופת אירופה במאבק, כאשר בהפועל תל אביב מכחישים את הדיווחים שהם הציעו הכי הרבה, ולטענת ההצעה של פאו הייתה גבוהה בהרבה, אבל השחקן העדיף שלא לחתום בירוק.

כאמור, הייז דייויס זכה ביורוליג אשתקד עם פנר ואף נבחר ל-MVP של הפיינל פור. הוא זכה עם הטורקים גם פעמיים באליפות המקומית. הפורוורד (31, 2.01) שיחק גם בברצלונה וז’לגיריס, והוא מחזיק בשיא הנקודות אי פעם במשחק יורוליג בודד, כשתפר לא פחות מ-50 נקודות במדי פנר על אלבה ברלין ב-29 במרץ 2024.

