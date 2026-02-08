האדיה תירגל בריינה 3 בלמים לקראת מכבי ת"א

במכבי בני ריינה עובדים בשני מישורים: הכנות למשחק מול מכבי ת"א (שני, 20:00) והרכש. המאמן אדהם האדיה תירגל מערך של שלושה בלמים שכולל את מילאדין סטיבאנוביץ', עאיד חבשי ומור ברמי שחוזר מהרחקה. מי שיפנה את מקומו יהיה איאד חוטבא.

באגפים יהיו מוחמד שכר ועבדאללה ג'אבר שינסו לנצל את המהירות שלהם כדי להפתיע את היריבה. עמנואל בנדה ועילאי אלמקייס ישחקו בקישור כאשר בחוד ההתקפה ישחקו זה טורבו ו-ויטלי דמאשקן. למשחק תגיע ריינה מהמקום האחרון במרחק תשע נקודות מחוף מבטחים.

הרכש על הפרק

בתוך כך, חלון ההעברות ייסגר ביום רביעי כאשר על הפרק יש את סאהר תאג'י ואיאד אבו עביד בנוסף לשני זרים בתפקיד הבלם והקשר האחורי. בכל מה שנוגע לנושא הרכש, יש רצון גדול מאד להתחזק מתוך ידיעה שללא שחקנים שישדרגו את הקבוצה יהיה קשה השנה לשרוד את מאבקי התחתית.

סאהר תאג'י פורץ (חג'אג' רחאל)

עד כה ריינה שיחררה מספר זרים כמו אווסו קואבנה ואלקסה פיץ', מה שמאפשר לקבוצה להביא שני זרים אחרים.

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, מוחמד שכר, מילאדין סטיבאנוביץ', עאיד חבשי, מור ברמי, עבדאאלה ג'אבר, עילאי אלמקייס, עמנואל בנדה, איאד חלאילי, זה טורבו ו-ויטלי דמאשקן.