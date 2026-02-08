ליגת המילואימניקים טוטו התארחה בעוטף עזה

ליגת המילואימניקים טוטו קיימה ביום שישי את מחזור מספר 15 בעוטף עזה, בעיר שדרות, במסגרת משחק מיוחד שאירח את קבוצת שועלי כפר עזה. קיום המחזור בשדרות נועד לאפשר למילואימניקים לחזור למקום שעבור רבים מהם מסמל תקופה מורכבת, והפעם, דרך מגרש הכדורגל, עם חבריהם ליחידה ולשירות.

עומר ליבנת, מייסד ומוביל ארגון "החלוץ", אמר: ״המשחק הזה הוא התגשמות חלום אחרי עבודה קשה ושיתוף פעולה עם המון אנשים טובים. אין דבר יפה מלראות מילואימניקים, שרק לפני זמן קצר לחמו בעזה ועכשיו הם משחקים כדורגל עם היחידה שלהם כמה מאות מטרים ליד בשדרות. זה מאפשר להם להשתחרר, ליהנות, לפרוק ולחוות משהו אחר עם הצוות שלהם. ארגון החלוץ הוא ארגון הילדים והנוער הספורטיבי היחיד בישראל וכדרך הטבע הבנו שיש צורך עצום להשקיע בקהילת המילואימניקים שלנו״.

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, הוסיף: ״ליגת המילואימניקים טוטו נולדה מתוך רצון לומר תודה לאותם מאות אלפים שבשנתיים האחרונות הקריבו מעצמם למען החיים של כולנו. הכדורגל הוא המכנה המשותף הרחב ביותר לאותם מילואימניקים, שנאלצו מאז פרוץ המלחמה לוותר על המגרשים. יחד עם ההתאחדות לכדורגל גיבשנו מיזם משותף שמאפשר להם לשוב למגרשים לא רק כצופים, אלא כשחקנים פעילים. העובדה שהאירוע הזה מתקיים בשדרות ומארח את קבוצת שועלי כפר עזה, דווקא במקום שבו התרחש הנורא מכל, היא ביטוי עמוק לתקומה, לחוסן ולחזרה לחיים דרך הספורט. זה רגע שממחיש את העוצמה והחשיבות של הפרויקט. אנחנו מאחלים להם בהצלחה - הם בכל מקרה ניצחו עוד לפני שריקת הפתיחה״.

שחקנים מליגת המילואימניקים (מדיה ההתאחדות לכדורגל)

“הכדורגל מחבר בין אנשים וקהילות”

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: "ההתאחדות לכדורגל רואה חשיבות רבה בחיבור בין הכדורגל לקהילה ובמתן מקום של כבוד למשרתי המילואים. אירוח "שועלי כפר עזה" בליגת המילואימניקים בשדרות מבטא את היכולת של הכדורגל לחבר בין אנשים וקהילות וליצור תחושת שותפות גם מחוץ למגרש".

מאמן נבחרת הנוער של ישראל, אופיר חיים, אמר: "ראיתי התרגשות גדולה במהלך המשחק ותשוקה אמיתית מצד השחקנים. עבורי, להיות כאן ולראות את זה מקרוב – זה הכיף שבכדורגל. מרגש אותי מאוד להתארח כאן בשדרות יחד עם קבוצת שועלי כפר עזה ולראות את התשוקה והאהבה למשחק. אחרי השנתיים הקשות שעברנו, הם כאן איתנו משחקים כדורגל, ומבחינתי זה שווה הכל".

"הייתה התרגשות גדולה". אופיר חיים ושחקנים מליגת המילואימניקים (מדיה ההתאחדות לכדורגל)

המשחק בשדרות הצטרף לשורת אירועים של ליגת המילואימניקים טוטו, שמטרתם לאפשר למשרתי המילואים לשוב למגרשים, להתחבר מחדש דרך הכדורגל ולהמשיך בפעילות ספורטיבית במסגרת קבוצתית וקהילתית.