מביונסה וג'יי זי ועד קוק: מיטב הסלבים בסופרבול

אין הרבה רגעים גדולים, לא רק בספורט, אלא בעולם התרבות והבידור בכלל בארצות הברית, שעוצרים את המדינה מלכת. אחד מהם, ואפילו אחד הגדולים שבהם, הוא הסופרבול, והוא התקיים הלילה (בין שני לשלישי) בסן פרנסיסקו, כאשר סיאטל סיהוקס פגשה את ניו אינגלנד פטריוטס להתמודדות הגדולה של השנה בסופרט האמריקני.

כראוי למעמד, לא רק שחקנים, מאמנים וקהל רגיל מגיעים לאצטדיון, אלא מיטב המפורסמים מרחבי ארצות הברית ומרחבי העולם. ספורטאים מובילים, פוליטקאים בולטים, נשיא ארצות הברית לפרקים, זמרים, שחקנים, הכל מהכל, וכך היה גם במשחק הלילה בסן פרנסיסקו.

מבין השמות שהגיעו ניתן היה למצוא את ביונסה וג’יי זי, ג’סיקה אלבה, אדם סנדלר, טום בריידי, פייטון מנינג, טים קוק, רוג’ר פדרר, ג’ון בון ג’ובי וג’יאני אינפנטינו. בנוסף אליהם, צ’רלי פות’ הגיע כדי לשיר את ההמנון, קוקו ג’ונס שרה גם כן לפני המשחק וכמובן באד באני הופיע בהופעת המחצית.