יום שני, 09.02.2026 שעה 03:38
מביונסה וג'יי זי ועד קוק: מיטב הסלבים בסופרבול

כמו בכל שנה, לא מעט מפורסמים הגיעו לאירוע הספורט הגדול בארה"ב והראו נוכחות בבסן פרנסיסקו: טרוויס סקוט, צ'רלי פות', בריידי, סנדלר וגם פדרר

ג'יי זי (רויטרס)
ג'יי זי (רויטרס)

אין הרבה רגעים גדולים, לא רק בספורט, אלא בעולם התרבות והבידור בכלל בארצות הברית, שעוצרים את המדינה מלכת. אחד מהם, ואפילו אחד הגדולים שבהם, הוא הסופרבול, והוא התקיים הלילה (בין שני לשלישי) בסן פרנסיסקו, כאשר סיאטל סיהוקס פגשה את ניו אינגלנד פטריוטס להתמודדות הגדולה של השנה בסופרט האמריקני.

כראוי למעמד, לא רק שחקנים, מאמנים וקהל רגיל מגיעים לאצטדיון, אלא מיטב המפורסמים מרחבי ארצות הברית ומרחבי העולם. ספורטאים מובילים, פוליטקאים בולטים, נשיא ארצות הברית לפרקים, זמרים, שחקנים, הכל מהכל, וכך היה גם במשחק הלילה בסן פרנסיסקו.

גג'יאני אינפנטינו נשיא פיפ"א (רויטרס)
רוגרוג'ר פדרר למעלה, אדם סנדלר למטה (רויטרס)
בילי גבילי ג'ו ארמסטרונג מגרין דיי (רויטרס)
גג'ון בון ג'ובי (רויטרס)
טרוויס סקוט (רויטרס)טרוויס סקוט (רויטרס)
טים קוק מנכ"ל אפל (רויטרס)טים קוק מנכ"ל אפל (רויטרס)
ביונסה (רויטרס)ביונסה (רויטרס)
טום בריידי ופייטון מנינג (רויטרס)טום בריידי ופייטון מנינג (רויטרס)
צצ'רלי פות' שר את ההמנון (רויטרס)
איליי מנינג (רויטרס)איליי מנינג (רויטרס)

מבין השמות שהגיעו ניתן היה למצוא את ביונסה וג’יי זי, ג’סיקה אלבה, אדם סנדלר, טום בריידי, פייטון מנינג, טים קוק, רוג’ר פדרר, ג’ון בון ג’ובי וג’יאני אינפנטינו. בנוסף אליהם, צ’רלי פות’ הגיע כדי לשיר את ההמנון, קוקו ג’ונס שרה גם כן לפני המשחק וכמובן באד באני הופיע בהופעת המחצית.

