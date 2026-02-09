העיר את סן פרנסיסקו: באד באני הופיע בסופרבול

אם תשאלו כל אומן, מהגדול ביותר שיש לקטן ביותר שם, מה רגע השיא שיכולה להיות בקריירה, לא אחד ולא שניים יגידו שלהופיע בסופרבול זה הטופ של הטופ. מייקל ג’קסון, שאקירה, ג’סטין טימברלייק, קייטי פרי, קולדפליי, ריהאנה, דה וויקנד וביונסה הם רק חלק מהשמות, והלילה (בין ראשון לשני) שם חגג נוסף לרשימה היוקרתית הזו.

באד באני הוא האיש שקיבל את הכבוד והעיר את קל הקהל באצטדיון לייויס בסן פרנסיסקו, במסגרת הסופרבול ה-60 בהיסטוריה של הענף הזה. הראפר/זמר בן ה-31 מפוארטו ריקו קפץ לתודעה בשנים האחרונות ואחרי שלא מעט שירים שלו השתלטו על הפסגות, הוא קיבל חותמת עם הזמנה לסופרבול. אגב, צ’רלי פות’ שר את ההמנון לפני המפגש הגדול, וליידי גאגא בהופעת אורח הצטרפה לבאד באני.

באד באני, מהכוכבים הגדולים והמובילים בעולם המוזיקה בשנים האחרונות, הוא אחד האמנים המשפיעים ביותר שיצאו מהסצנה הלטינית. שמו האמיתי הוא בניטו אנטוניו מרטינס אוקסיו, והוא נולד ב-1994 בפוארטו ריקו. את הפריצה הגדולה שלו עשה בסוף העשור הקודם עם שילוב ייחודי של רגאטון, טראפ לטיני ופופ, כשהוא מצליח לחצות גבולות תרבותיים ולכבוש גם את המיינסטרים האמריקאי והעולמי.

באד באני (רויטרס)

באד באני מלהיב את סן פרנסיסקו (רויטרס)

ליידי גאגא בהופעת אורח (רויטרס)

לאורך הקריירה שלו שבר באד באני שיאי סטרימינג, זכה בפרסי גראמי ולטין גראמי, והפך לאחד האמנים המושמעים ביותר בספוטיפיי במשך מספר שנים ברציפות. מעבר למוזיקה, הוא ידוע גם בדימוי הייחודי שלו, שבירת מוסכמות מגדריות, ואמירות חברתיות בנושאים כמו זהות, פוליטיקה ותרבות לטינית. בשנים האחרונות הוא הרחיב את פעילותו גם לעולמות הבידור והספורט, כולל הופעות ב-WWE ותפקידי משחק.

באד באני בהופעת המחצית (רויטרס)

באד באני (רויטרס)

צ'רלי פות' שר את ההמנון (רויטרס)

הופעתו בסופרבול הלילה ממשיכה לבסס את מעמדו כדמות גלובלית ולא רק ככוכב מוזיקה, כאשר נוכחות שלו באירוע הספורט הגדול בעולם מסמלת את ההשפעה ההולכת וגוברת של התרבות הלטינית על התרבות הפופולרית והספורט האמריקאי. עבור באד באני, מדובר בעוד ציון דרך בקריירה יוצאת דופן שכבר מזמן חצתה יבשות וגבולות.