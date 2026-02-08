לינדזי וון התחרתה עם קרע ברצועה - והתרסקה

לינדזי וון, הכוכבת הגדולה של אולימפיאדת חורף, סיפקה היום (ראשון) את אחד מהרגעים הדרמטיים והמטלטלים של פתיחת המשחקים, כשעלתה למסלול הדאונהיל בקורטינה ד’אמפצו - רק תשעה ימים אחרי קרע ברצועה הצולבת בברך - אך סיימה את החלום האולימפי בהתרסקות כואבת ומדאיגה.

וון בת ה-41, מגדולות גולשות המהירות בהיסטוריה, הבטיחה שתתייצב לשער הזינוק למרות הפציעה הקשה - וקיימה. אך במהלך קפיצה במסלול היא פגעה בשער באוויר, נחתה בזווית קשה והתרסקה בעוצמה על השלג. האמריקאית נותרה שרועה על המסלול במשך דקות ארוכות, זכתה לטיפול רפואי במקום, פונתה באלונקה ובהמשך הוזנק מסוק שפינה אותה לבית החולים. בשלב זה מצבה הרפואי אינו ברור.

הפציעה הקשה שאיימה על וון

עצם ההופעה של וון נחשבה להישג כמעט בלתי נתפס, לאחר שקרעה את ה-ACL בברכה השמאלית זמן קצר לפני המשחקים - פציעה שבדרך כלל משביתה ספורטאים למשך חודשים ארוכים.

לינדזי וון על המסלול (IMAGO)

מעלים את לינדזי וון למסוק אחרי הפציעה (IMAGO)

וון, שניסתה להפוך לגולשת המבוגרת ביותר אי פעם שזוכה במדליה אולימפית בענף האלפיני, סירבה לוותר לפני המשחקים. עם שילוב נדיר של עקשנות, ניסיון ואומץ, היא הצליחה לייצב את הברך ולעלות למסלול שבו מהירויות של כ-130 קמ"ש הן עניין שבשגרה. ההתרסקות סימנה סוף כואב לאחד הסיפורים הגדולים של הימים הראשונים במשחקים, אך גם הוסיפה נדבך נוסף לאגדה של וון, שממשיכה לדחוף את גבולות הגוף והנפש.

המסוק מפנה את לינדזי וון (IMAGO)

בשלב זה לא ברור אם נגרם נזק נוסף לברך הפצועה. וון הייתה אמורה להתחרות גם במקצה הסופר-ג’י ובתחרות המשולבת הקבוצתית, שעדיין צפויות בהמשך המשחקים, אך כעת עתידה במילאנו וקורטינה 2026 מוטל בספק, והעולם כולו ממתין לעדכון על מצבה של אחת האגדות הגדולות שידע ענף הסקי.