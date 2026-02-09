יום שני, 09.02.2026 שעה 02:04
ספורט אחר  >> ספורט אמריקני

רבע ראשון: סיהוקס - פטריוטס 0:3

סופרבול 60: סן פרנסיסקו לובשת חג, כאשר אחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם מפגיש את הקבוצה המעוטרת בכל הזמנים לחבורה מסיאטל. דרנולד או מיי?

|
קנת' ווקר באגרסיביות (רויטרס)
קנת' ווקר באגרסיביות (רויטרס)

אין הרבה אירועי ספורט שעוצרים את העולם מלכת. גמר מונדיאל, אולימפיאדה, גיים 7 בגמר ה-NBA, ועוד רגע שכזה קורה כעת. הסופרבול ה-60 במספר מתקיים בשעה זו באצטדיון ליוייס בסן פרנסיסקו שבקליפורניה, כאשר סיאטל סיהוקס פוגשת את ניו אינגלנד פטריוטס באחד הרגעים הגדולים של השנה בארצות הברית.

נתחיל מהקבוצה המעוטרת ביותר בכל הזמנים. לפטריוטס יש לא פחות מ-6 זכיות, אבל כולן ללא יוצא מן הכלל תחת טום בריידי וביל בליצ’ק, ולא השחקן הטוב בכל הזמנים וגם לא המאמן כבר נמצאים. בכל זאת, המועדון ממסצ'וסטס שב למעמד הגדול אחרי שסיים את העונה הראשונה תחת מייק וראבל עם מאזן של 4:13 חיובי.

מהצד השני, יש עוד קבוצה שסיימה את העונה עם מאזן של 4:13, ובמקרה זו סיאטל. החבורה של מייק מקדונלד רוצה להביא למועדון זכייה שנייה בסופרבול אחרי אותה זכייה גדולה נגד הברונקוס. מאבק הקוורטרבקים מפגיש בין סאם דרנולד לדרייק מיי, ויהיה מעניין לראות איך הם יתפקדו לראשונה בקריירה שלהם על הבמה הגדולה מכולן.

רבע ראשון

שחקני סיאטל יוצאים לדשא (רויטרס)שחקני סיאטל יוצאים לדשא (רויטרס)
גם שחקני ניו אינגלנד יצאו (רויטרס)גם שחקני ניו אינגלנד יצאו (רויטרס)
האצטדיון בסן פרנסיסקו מוכן (רויטרס)האצטדיון בסן פרנסיסקו מוכן (רויטרס)
צצ'רלי פות' שר את ההמנון (רויטרס)

הסיהוקס זכו בהטלת מטבע והתקיפו קודם, וכבר בפתיחה ראינו אותם חושבים קדימה ואחרי שהתקדמו לאט, בסוף מסירה של כמעט 30 יארד של סאם דרנולד קירבה את הקבוצה משמעותית, אבל הגנת הפטריוטס התאוששה והצליח לכפות פילד גול, מה שנתן 0:3 לסיאטל. הגנה מדהימה של סיאטל כולל שני סאקים של הול על מיי כפו דאון רביעי, אז הכדור חזר די מהר לכחולים. הכדור עבר שוב מהר אף יותר, כשהסיהוקס לא הצליחו לעבור את רף 10 היארדים הראשונים אפילו.

