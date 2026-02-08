סולומון ועתיד רוטמן, תורג'מן ואלמוג: קצב מדבר

מנור סולומון הבקיע את שערו השני ברציפות במדי פיורנטינה, שסיימה ב-2:2 עם טורינו. הישראלי גרף מחמאות רבות באיטליה וסוכן השחקנים גלעד קצב התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” על ההשתלבות של הקיצוני בפירנצה.

מנור עשה אתמול גול ענק והוא צומח שם מתוך קושי. הוא לא בעמדה הטבעית שלו ועדיין מביא מספרים.

”זה שהוא פותח כל משחק זה מה שמשמח אותי, איפה שהמאמן שם אותו זה לא עניין. אנחנו שמחים בשבילו, אין תלונות”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בפיורנטינה?

”זה עוד מוקדם מדי, בינתיים הולך לו טוב ואני מקווה שימשיך ככה”.

יותר טוב מאשר ויאריאל?

”הוא משחק ומבקיע וזה משמח”.

רוטמן, תורג’מן ואלמוג

אנחנו בימים האחרונים של חלון ההעברות, מה עוד צפוי לנו?

”יהיו עוד כמה דברים. לירן רוטמן ימצא בית חדש לפי דעתי. יש כמה קבוצות שרוצות אותו, השידוך עם הפועל היה מצוין בעונה שעברה והוא צריך להמשיך הלאה”.

מה עוד? מה עם תורג’מן?

”זה מצחיק, יש שם שני חלוצים לפניו אבל מאוד אוהדים אותו בב”ש. גם הוא וגם איילון אלמוג צריכים לשחק כדורגל. נחכה לאחרי המשחק נגד בית”ר ונבין. דברים משתנים בשנייה, בטח בכדורגל. יש גם את חוגי שצריך לשחק יותר”.

הוא סגור בהפועל חיפה.

”הוא לא סגור, בית”ר לא שחררה אותו. הפועל חיפה המועמדת הבכירה”.

דור חוגי (חגי מיכאלי)

ולגבי איילון אלמוג?

”יש כמה קבוצות שרוצות אותו, נראה מה יהיה”.

עידו שחר עושה עונה מצוינת, מה לגבי העתיד?

”פחות מתרכזים בזה כרגע, אנחנו שואפים להישאר במכבי תל אביב”.

הפועל ב”ש רוצה את וולף, איך זה מסתדר עם הארכת החוזה של אליאסי?

”אין קשר, כל מועדון גדול רוצה שני שוערים טובים”.