יום ראשון, 08.02.2026 שעה 14:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"אין אנשים כמו פדרמן, הרים את מכבי מהקרשים"

מנכ"ל מכבי ת"א בכדורסל לשעבר מודי פלד ב"שיחת היום": "דייויד התמסר טוטלית למועדון, המחאה נגד דני כאבה לו, יש פרופורציות וזה חרג הרבה מעבר"

|
דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)
דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

הכדורסל והספורט הישראלי באבל מלכתו של דייויד פדרמן, אחד מבעלי מכבי תל אביב, שנפטר בגיל 81 אחרי מאבק במחלה. מודי פלד שהיה מנכ”ל מכבי תל אביב בכדורסל ויו"ר מחלקת כדורגל התראיין היום (ראשון) ב”שיחת היום” ודיבר על פדרמן.

הכרת את דוד פדרמן לא מעט זמן.
”35 שנה”.

מה אתה יכול לספר עליו?
”איפה מתחילים? אני מעדיף לדבר עליו במישור האישי. הכרתי אותו בתור כלכלן צעיר, הייתי תחתיו לא מעט שנים. הפכנו להיות חברים והיה לנו קשר חזק מאוד. גם לי וגם למשפחתו. קשה לדבר עליו בלשון עבר, הוא דמות מאוד מרכזית בחיי. יש לו השפעה ניכרת עליי, למי שלא מכיר הוא היה מאלה שהצילו את חיי לפני 11 שנה. למרות פער הגילים בינינו הייתה לי הזכות שחיי השתלבו בחייו”.

היית איתו כיו”ר הקבוצה גם בכדורגל ובשנה שעברה גם בכדורסל. יש לך איזה זיכרון שאתה יכול לספר לנו?
“תחושת שליחות. הוא הגיע לכדורגל בשנת 1994 כשמכבי תל אביב הייתה במצב כספי מאוד רעוע, היו סימני שאלה אם תתחיל את העונה. הוא פנה אליי ואמר לי שמכבי בצרות ויש לו תוכנית. שלף את הקלסר מהתיק ויש תיק מוכן עם הסברים והכל מוכן לצאת לדרך עם התוכנית. אמרתי לו שזה לא יהיה פשוט והוא אמר שנסתדר. להגיד איך התחלנו אז ברגל זה יעורר חיוך כי זה סכומים שהיום לא מספיקים למחלקת נערים. הצלחנו להרים את מכבי מהקרשים ולזכות באליפות באותה שנה. אלו דברים שאתה לא שוכח. בעיקר בגלל העשייה של מאיפה הקבוצה הייתה ולאן היא הגיעה. זה מה שמאפיין אותנו בכל דבר שהוא עשה. הוא הוביל ויצר דברים, לקח אותם קדימה. אני חייב לומר שלא הכרתי עוד אנשים כמוהו עם יכולות כאלה”.

דייויד פדרמן (משה חרמון)דייויד פדרמן (משה חרמון)

“התמסר טוטלית למועדון”

מה מכבי תל אביב הייתה בשבילו?
”קשר עמוק מאוד שהתחיל עוד מהתקופה שאביו, יצחק, היה שחקן כדורסל במועדון. הוא הנחיל את השליחות והאהבה והתמסרות טוטלית למועדון. מהיום שהכיר את כל החבורה זה רק התעצם והתחזק”.

בחצי שנה האחרונה ראינו מחאה של האוהדים נגד המשפחה ונגד דני. כמה זה הפריע לו?
”דבר אחד שבוודאי אי אפשר להגיד על דוד פדרמן זה שהוא נאיבי. הוא ידע שהכסף שהוא העביר, ובאמת מדובר פה בסכומי עתק, זה לא נחשב. תמיד מסתכלים על השקל האחרון. הוא לא ציפה ליותר מדי. זה כאב לו. מי מאיתנו שפוגעים בבן שלו זה לא כואב לו? דני מגיע למועדון מתחושת שליחות ובאמת רק רוצה לעשות טוב למכבי, אבל הוא מיעט לדבר על זה. אמרתי לו לפני שנה וחצי שלדעתי לא צריך להישאר במועדון כי כבר לא נשארו פסגות לכבוש. הוא הגיע לפסגות אדירות, לקח הכל. כשאתה מגיע למצב כזה ובגיל הזה אתה שוקל ללכת אחורה ולהעביר את ההגה למישהו אחר. בטח ובטח אחרי יחס לא מפרגן. זאת זכותו של כל אדם למחות, אבל יש פרופורציות וזה חרג הרבה מעבר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */