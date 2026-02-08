יום ראשון, 08.02.2026 שעה 13:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א מול מכבי חיפה בשני, 2.3 ב-20:30

האדומים יפגשו את הירוקים לקרב צמרת במחזור ה-25, כשהמנהלת הודיעה גם על שאר מועדי משחקי אותו מחזור. מכבי ת"א ובית"ר משחקות בשבת, ב"ש בראשון

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (ראשון) את מועדי המחזור ה-25 בליגת העל, בו תפגוש הפועל תל אביב את מכבי חיפה ביום שני 2.3 ב-20:30 בבלומפילד.

המחזור ייפתח עם משחק של בית"ר ירושלים בטדי מול עירוני טבריה ב-, בתאריך 28.215:00.

שלושה משחקים במקביל

באותו היום ב-17:30 מ.ס אשדוד תפגוש את מכבי נתניה. עירוני קריית שמונה תארח את בני סכנין באותה שבת ב-19:30, כאשר באותה השעה תפגוש בני ריינה את הפועל ירושלים באצטדיון בראל. ב-19:30 תשחק גם הפועל חיפה בסמי עופר מול מכבי תל אביב.

ביום ראשון 1.3 הפועל באר שבע תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון טרנר ב-20:15. המשחק שינעל את המחזור הוא כאמור בין הקבוצה של אליניב ברדה לזו של ברק בכר ב-2.3 ב-20:30.

