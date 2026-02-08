יום ראשון, 08.02.2026 שעה 14:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"קשה לדבר על דייויד בלשון עבר, קשה לי לעכל"

יו"ר מכבי ת"א, שמעון מזרחי, נפרד מפדרמן ב"שיחת היום": "אני לא אשכח שנאבקנו להשאיר את הפיינל פור בארץ ב-2004, הוא היה מכביסט בכל רמ"ח איבריו"

|
שמעון מזרחי ודייויד פדרמן (חגי מיכאלי)
שמעון מזרחי ודייויד פדרמן (חגי מיכאלי)

שמעון מזרחי שיתף פעולה במשך שנים רבות עם דייויד פדרמן במכבי ת”א. שניהם מעמודי התווך שהובילו את הצהובים לפרונט בכדורסל הישראלי והאירופי בכלל, והיום (ראשון) הספורט הישראלי והכדורסל בפרט נפרד מפדרמן, שנפטר בגיל 81. מזרחי דיבר על פדרמן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שמעון, אנחנו משתתפים בצערך, תוכל לספר לנו מי היה פדרמן עבור מכבי ת”א ועבורך?
”קשה מאוד לדבר עליו בלשון עבר. אתה צועד שכם לשכם עם בן אדם למען מטרה משותפת עבור המועדון, זה קשה. הוא חלק בלתי נפרד מהמועדון, דמות מובילה, איש חזון שתמיד ראה מעבר. איש עסקים ממולח שמתמצא בכלכלה הישראלית והעולמית. הוא היה פעיל ביורוליג.

“לא אשכח בשנת 2004 שמחבלים פוצצו אוטובוסים בתל אביב, הייתה כוונה להעביר את הפיינל פור והוא ואני נאבקנו יחד והצלחנו להשאיר את הפיינל פור בארץ וזכינו בגביע אירופה. אני בא ואומר שדייויד היה מכביסט בכל רמ”ח איבריו”.

שמעון מזרחי ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)שמעון מזרחי ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

“זאת ידיעה מרה מאוד”

כשאתה מתבשר לפנות בוקר על ההודעה, מה עובר לך בראש?
”זאת ידיעה מרה מאוד, קשה לי לעכל אותה גם כרגע. אני בטוח שהמורשת שלו תישאר לעד במועדון”.

בטח קיבלת הודעות מלא מעט קבוצות ביורוליג.
”קיבלתי הרבה הודעות ממועדונים שאיחלו השתתפות בצער”.

