יום ראשון, 08.02.2026 שעה 19:34
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 3, 08:51: הפועל העמק - עירוני ר"ג 38:57

ליגת העל, מחזור 16: קצב נהדר עם סקור גבוה, כשהצפוניים שולטים ומכתיבים את הקצב בזכות יכולת מצוינת של אדוארדס וגולדנברג. אטקינס בולט בצד השני

|
ניב משגב (חגי מיכאלי)
ניב משגב (חגי מיכאלי)

הפועל העמק מארחת בשעה זו את מכבי עירוני רמת גן במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. החבורה של שרון אברהמי רוצה להמשיך את המסע הנהדר שלהם בזירה המקומית, לאחר שהעפילה לראשונה אי פעם לחצי גמר הגביע, כשמנגד האורחת רוצה לנקום על ההפסד הביתי מהסיבוב הקודם.

הצפוניים מגיעים למשחק לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ונחשבים לאחת ההפתעות של העונה, עם ממוצע ספיגה של פחות מ-77 נקודות למשחק. לאחרונה גם ההתקפה במגמת שיפור, כשבניצחונות האחרונים קלעו 92.7 נקודות בממוצע למשחק.

מן העבר השני, החבורה של שמוליק ברנר מייצגת את המושג “חוסר יציבות” בצורה מושלמת, כשעוד לא ניצחו שני משחקים ליגה עוקבים, אבל מצד שני הם גם כמעט ולא חוו אף מומנטום שלילים, כאשר אחרי כל ניצחון מגיע הפסד ולהפך.

רבע ראשון: 24:30 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: ניב משגב, ניק אונגנדה, רועי נציה אלייז’ה צ’יילדס וקיילר אדוארדס. 

חמישיית עירוני רמת גן: דרו קרופורד, אדם אריאל, רונאלדו סגו, דריון אטקינס וגיל בני.

10:00-05:00: משגב פתח עם סל ועבירה ויתרון 3 למארחת, אונגנדה השאיר את היתרון בעינו עם דאנק נפלא אחרי שאטקינס צימק. סלים משני הצדדים הותירו את היתרון אצל העמק, כאשר נציה צלף מרחוק וקבע 6:11. קרופורד הגיב עם שלשה משלו, ושתי הקבוצות המשיכו לרדוף זו אחר זו, עד שנקודות של גולדנברג ואדוארדס נתנו לעמק יתרון 6.

10:00-05:00: אטיאס נכנס מצוין למשחק וצימק עד ל-3, כשאטקינס הוסיף 2 משלו ופתח מחדש את המשחק כשהפער עומק על נקודה בלבד. נויוביץ’ הרגיע עם שלשה אדומה, הנרי הוסיף והחזיר את הפער ל-6, אך סגו ואטקינס עם 5 מהירות החזירו לנקודה. בליץ מהיר של המארחת בסיום עם נקודות של נויוביץ’ ואדוארדס, סגרו את הרבע על פער 6 בחזרה.

רבע שני: 36:55 להפועל העמק

10:00-05:00: גולדנברג עם 4 רצופות בפתיחת הרבע נתן לעמק יתרון דו ספרתי, סגו צימק, אך מנקו וגולדנברג שוב, נתנו למארחת יתרון שיא של 12. מנקו הוסיף שלשה, נויוביץ’ קלע לייאפ וצ’יילדס הגדיל את הפער עד ל-19, כשניב משגב הצטרף לריצת 2:18 וקבע 26:47 משמעותי.

05:00-00:00: שלשה של אדוארדס קבעה יתרון 24, ואחת מהקו של אריאל קטעה את הריצה האדירה של הצפוניים. אונגנדה הגדיל בדאנק, אך אטקינס, אטיאס וסגו צימקו עד ל-20. הנרי הגיב בשלשה, אטקינס וסגו הגיבו עם 4 רצופות וסגרו את המחצית על 19.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */