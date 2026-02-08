יום ראשון, 08.02.2026 שעה 13:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3627-3422מכבי הרצליה2
3326-3322הפועל ר"ג3
3326-3222מ.ס קריית ים4
3334-3522הפועל כפר שלם5
3227-2722הפועל כפ"ס6
3124-2922הפועל ראשל"צ7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2631-2622עירוני מודיעין10
2627-2121בני יהודה11
2529-2121הפועל רעננה12
2537-2522הפועל עפולה13
2228-2422הפועל חדרה14
2140-3121מכבי יפו15
2033-2522הפועל נוף הגליל16

אלון זיו סיים רשמית את דרכו כמאמן נוף הגליל

זעזוע בקבוצה הצפונית לאחר ההפסד 4:0 להפועל רמת גן. זיו נפגש עם גיל ברעם והוחלט על סיום תפקידו: "לא השגנו מה שרצינו והיינו חייבים לבצע שינוי"

|
אלון זיו (שחר גרוס)
אלון זיו (שחר גרוס)

זעזוע בהפועל נוף הגליל: לאחר ההפסד ביום שישי להפועל רמת גן 4:0, המאמן אלון זיו סיים הבוקר את תפקידו לאחר פגישה עם האיש החזק במועדון, גיל ברעם.

התבוסה מול האורדונים, מציבה את הקבוצה מהצפון, במקום האחרון בטבלת הליגה הלאומית, שמונה מחזורים לסיום העונה הסדירה. המאמן שיגיע במקומו של זיו, יהיה המאמן השלישי של העונה בנוף הגליל אחרי שאורי גוטמן פוטר בסיבוב הראשון.

“לא השגנו את התוצאות הרצויות”

"לא עשינו את התוצאות שרצינו והיינו חייבים לעשות שינוי", אמר ל-ONE ברעם לאחר הפגישה. נוף הגליל, נמצאת עם רצף של ארבעה משחקים ברציפות ללא הפסד, כאשר המשחק הבא של הקבוצה, יהיה משחק חוץ מול מ.ס כפר קאסם.

זיו מסיים את דרכו בפעם השנייה העונה, לאחר שסיים את דרכו במכבי יפו בשלב מוקדם יותר העונה. כעת, הוא ייצא לדרך חדשה.

