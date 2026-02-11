יום רביעי, 11.02.2026 שעה 15:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"עוד עונה הלכה לפח, 46 שנה לא ראינו כלום"

שחקן העבר, פודי חלפון, ביקר ב"שיחת היום": "הרכש מאוחר מדי. קסטין פתח את הכיס? זה כסף ממכירות. מקווה שיבוא טייקון אמיתי שיעשה מנתניה אימפריה"

|
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)

מכבי נתניה לא מצליחה להתרומם. אחרי עוד איבוד נקודות, הפעם 1:1 ביתי נגד קריית שמונה, הצהובים התרחקו ארבע נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף העליון והם יקוו שהרכש יושיע אותם עם הצטרפותם של וילאן סיפריאן, בקארי קונאטה ופדריניו. פודי חלפון, שחקן העבר ואוהד הקבוצה, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום” על המצב.

מה אתה אומר על הרכש של מכבי נתניה? קסטין פתח את הכיס.
”איפה ראית שהוא שם כסף? הוא הביא שחקנים, זה כסף מהמכירות של השחקנים שנמכרו”.

אז זה לא עושה עליך רושם?
”שמח שהוא הביא 3 שחקנים שאומרים שהם טובים. בוא נראה איך הם, צריך לראות אותם, אי אפשר לדעת. צריך לראות אם השחקנים האלה יכולים לעזור לנו להגיע לפלייאוף העליון כי אם זה לא יקרה אז אפשר ללכת לים. מהגביע עפנו. אם הם יעשו את הנס ויעלו למקום השישי, שלי קשה לראות איך הם עושים את זה עם המשחקים שנותרו להם, זה משהו אחר. מכבי נתניה צריכה לקחת 10 מ-12 במשחקים שנותרו, אתם רואים שזה קורה? לא יודע”.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

אם יתברר שהשחקנים טובים תגיד שטעית ואתה מתנצל?
”על מה טעיתי? כשדיברתי לא הביאו כלום. בגלל הלחץ שהפעלנו פה מביאים עכשיו שחקנים. אני לא מדבר על עצמי, אני סך הכל אוהד מכבי נתניה. כשטוב אני אומר טוב, כשרע אני אומר רע. אני נותן ביקורת מקצועית ואמיתית, אין לי אינטרס לשום כיוון. אם יש לי מה להגיד אני אומר, לטוב ולרע. לחצתי שיביאו שחקנים, עכשיו הביאו”.

לדעתך זה מאוחר מדי?
”לדעתי כן”.

“הכל זה כדורי הרגעה לקהל”

אז בונים את מכבי נתניה של העונה הבאה?
”אז עוד עונה הלכה לפח ואומרים בונים את העונה הבאה, ואז בעונה הבאה יגידו שבונים את העונה הבאה. 46 שנה לא ראינו כלום בנתניה. יש קהל שלא אכפת לו, ויש קהל שאכפת לו מזה. אני בתור אחד ששיחק והתחרה בכל עונה על תארים לא מסתפק בבינוניות. אני מקווה שיבוא בסוף באמת טייקון אמיתי שיוכל לעשות מנתניה אימפריה. בינתיים הכל זה כדורי הרגעה לקהל. הביאו מאמן טוב, הביאו 3 שחקנים שאולי הם טובים, אז יכול להיות שהקבוצה כרגע תהיה טובה, אי אפשר לדעת”.

פדריניו (IMAGO)פדריניו (IMAGO)

אז יהיה פלייאוף עליון?
”לדעתי אם לא ינצחו בריינה לדעתי נגמר הסיפור, אני דווקא מבית”ר בשבוע אחר כך לא כל כך פוחד, כי לדעתי רוב הסיכויים שהם יפסידו למכבי תל אביב ואז יגיעו לנתניה כשהם מחוץ לסיפור”.

אז באר שבע תיקח אליפות?
”אני מחזיק ממכבי תל אביב. יש להם מכביזם, הם בכל שנה חונכו להתמודד עד הסוף על האליפות. היא תרוץ עד הסוף למעלה ועשויה אפילו להפתיע את הפועל באר שבע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */