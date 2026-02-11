"עוד עונה הלכה לפח, 46 שנה לא ראינו כלום"

מכבי נתניה לא מצליחה להתרומם. אחרי עוד איבוד נקודות, הפעם 1:1 ביתי נגד קריית שמונה, הצהובים התרחקו ארבע נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף העליון והם יקוו שהרכש יושיע אותם עם הצטרפותם של וילאן סיפריאן, בקארי קונאטה ופדריניו. פודי חלפון, שחקן העבר ואוהד הקבוצה, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום” על המצב.

מה אתה אומר על הרכש של מכבי נתניה? קסטין פתח את הכיס.

”איפה ראית שהוא שם כסף? הוא הביא שחקנים, זה כסף מהמכירות של השחקנים שנמכרו”.

אז זה לא עושה עליך רושם?

”שמח שהוא הביא 3 שחקנים שאומרים שהם טובים. בוא נראה איך הם, צריך לראות אותם, אי אפשר לדעת. צריך לראות אם השחקנים האלה יכולים לעזור לנו להגיע לפלייאוף העליון כי אם זה לא יקרה אז אפשר ללכת לים. מהגביע עפנו. אם הם יעשו את הנס ויעלו למקום השישי, שלי קשה לראות איך הם עושים את זה עם המשחקים שנותרו להם, זה משהו אחר. מכבי נתניה צריכה לקחת 10 מ-12 במשחקים שנותרו, אתם רואים שזה קורה? לא יודע”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

אם יתברר שהשחקנים טובים תגיד שטעית ואתה מתנצל?

”על מה טעיתי? כשדיברתי לא הביאו כלום. בגלל הלחץ שהפעלנו פה מביאים עכשיו שחקנים. אני לא מדבר על עצמי, אני סך הכל אוהד מכבי נתניה. כשטוב אני אומר טוב, כשרע אני אומר רע. אני נותן ביקורת מקצועית ואמיתית, אין לי אינטרס לשום כיוון. אם יש לי מה להגיד אני אומר, לטוב ולרע. לחצתי שיביאו שחקנים, עכשיו הביאו”.

לדעתך זה מאוחר מדי?

”לדעתי כן”.

“הכל זה כדורי הרגעה לקהל”

אז בונים את מכבי נתניה של העונה הבאה?

”אז עוד עונה הלכה לפח ואומרים בונים את העונה הבאה, ואז בעונה הבאה יגידו שבונים את העונה הבאה. 46 שנה לא ראינו כלום בנתניה. יש קהל שלא אכפת לו, ויש קהל שאכפת לו מזה. אני בתור אחד ששיחק והתחרה בכל עונה על תארים לא מסתפק בבינוניות. אני מקווה שיבוא בסוף באמת טייקון אמיתי שיוכל לעשות מנתניה אימפריה. בינתיים הכל זה כדורי הרגעה לקהל. הביאו מאמן טוב, הביאו 3 שחקנים שאולי הם טובים, אז יכול להיות שהקבוצה כרגע תהיה טובה, אי אפשר לדעת”.

פדריניו (IMAGO)

אז יהיה פלייאוף עליון?

”לדעתי אם לא ינצחו בריינה לדעתי נגמר הסיפור, אני דווקא מבית”ר בשבוע אחר כך לא כל כך פוחד, כי לדעתי רוב הסיכויים שהם יפסידו למכבי תל אביב ואז יגיעו לנתניה כשהם מחוץ לסיפור”.

אז באר שבע תיקח אליפות?

”אני מחזיק ממכבי תל אביב. יש להם מכביזם, הם בכל שנה חונכו להתמודד עד הסוף על האליפות. היא תרוץ עד הסוף למעלה ועשויה אפילו להפתיע את הפועל באר שבע”.