יום ראשון, 08.02.2026 שעה 16:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"איסט ויתר על האחוזים שלו כדי לעבור לב"ש"

ינון בוטביה, סוכנו של החלוץ החדש של הפועל באר שבע ב"שיחת היום": "יצטרך להתאים את עצמו לרן, שמאמין בו מאוד". על מיגל סילבה: "הבין שהוא טעה"

|
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

לאחר הסאגה הארוכה, המעבר של ג’בון איסט להפועל באר שבע תם ונשלם. אחרי מו”מ שידע עליות וירידות וכבר הגיע לפיצוץ, האדומים הודיעו אתמול על העברת השחקן לשורות הקבוצה באופן מיידי. סוכנו, ינון בוטביה, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום”.

בחמישי דיברנו והיית פסימי, מה קרה?
”בשישי שני הצדדים הבינו שמישהו צריך להתפשר. בשישי מצאנו נוסחה שמתאימה לכולם”.

איך סגרתם את נושא ה-15 אחוז האלו לשחקן?
”ידענו על הסיפור הזה מראש וידענו שזאת תהיה בעיה. איסט אמר שאם הקבוצה תבוא לקראתו הוא ישקול לוותר על זה. נוצרה סיטואציה שבה זה היה קשה מדי אז הוא חזר בו מההסכם. הפתרון הוא שהוא הסכים לוותר על זה”.

אז הוא חיכה לראות מה יקרה ובסוף ויתר כדי לעבור.
”משהו כזה”.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

“איסט יצטרך להתאים את עצמו לרן”

יש לו מענק שערים בהפועל ב”ש?
“יש כל מני מענקים, לא אחשוף יותר מדי. אצל חלוץ זה בדרך כלל הולך לשערים ובישולים”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בב”ש?
”רן מאמן שדורש מהשחקנים שלו, הוא יצטרך להתאים את עצמו לרן”.

מה רן אמר לו?
”שהוא מאמין בו מאוד, והוא יצטרך להוכיח שמקומו שם”.

זלאטנוביץ’ באנקר בהרכב של ב”ש, הוא מוכן לאתגר הזה?
”דיברנו עם איסט לפני המעבר וכל האופציות היו קבוצות גדולות שיש בה כבר חלוצים. הוא ואיגור מאוד שונים, אז הבחירה תלך לכיוונים אחרים ולהתאמות שונות”.

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

מה עם מיגל סילבה? איבד עשתונות ויפסיד את משחק העונה.
“אגיד לך שמיד אחרי המשחק הוא הבין שהוא טעה. הוא החליט שהוא עוזר ליונתן עזור להיות מוכן למשחק. לא צריך להיות גאון גדול, זה רגע שהתפלק וממשיכים הלאה. הוא התנצל”.

אין לו חוזה לעונה הבאה.
”לא מתעסקים בעונה הבאה, יש עונה עם מטרות גדולות”.

מי תרצה שתנצח מחר?
”מיגל לא על הדשא, אני תומך בשחקנים שלי. שמי שמשחק יהיה טוב”.

