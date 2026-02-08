יואב לימור: אליפות זה טירוף, לא באמת ריאלי

הפועל תל אביב נמצאת במומנטום פשוט נפלא. אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, כולל ניצחונות גדולים על מכבי ת”א בדרבי, הפועל באר שבע ומכבי נתניה, האדומים ניצבים לפחות זמנית במקום השלישי בטבלה. אוהד הקבוצה, העיתונאי יואב לימור, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום”.

שלום יואב לימור.

”שלום. שמעתי אנשים לוחשים אליפות, השתגעו לגמרי. ועכשיו ברצינות, הפועל הפכה לקבוצה טובה, כיף לראות את הקבוצה. בלומפילד הפך למבצר ומנצחים משחקים גדולים”.

זה חלום?

"אחרי שנים קשות זה תענוג, כיף לראות את האוהדים אחרי הקבוצה וזה באמת חיובי מאוד מה שקורה במועדון”.

איפה אתה יותר נהנה? בכדורגל או בסל?

”בכדורסל נהניתי עד לא מזמן ואז התחיל משבר. בכדורגל יש איזושהי תמימות כזאת. באנו קטנים, עלינו ליגה ואנחנו עושים דבר גדול. אליפות זה באמת טירוף, זה לא באמת ריאלי”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

התמימות הזאת זה מה שמחבר את האוהדים בכדורגל יותר מאשר בסל?

”בכדורגל הרגשות מתפרצים עכשיו החוצה אחרי הרבה שנים קשות. זה מתחבר טוב, ואנחנו משחקים יפה. צריך להיכנס לפרופורציה. גנבנו את הדרבי, גנבנו את הניצחון על ב”ש, לא שיחקנו כדורגל יפה. זה הכדורגל”.

יש בפלייאוף משחקים ראש בראש והלו”ז עד לסיום העונה הוא לא קשה עבור הפועל.

”זה לא ריאלי, המשחקים האלה קשים. ההבדל הדרמטי בין ארבע הקבוצות האחרות לבין הפועל תל אביב הוא שלארבע האחרות יש ציפיות מעל ומעבר. להפועל תל אביב אין ציפיות נוספות. ציפו שנעשה פלייאוף ועשינו את זה. ברדה והשחקנים באים בלי ציפיות, רק ליהנות, וזה סיטואציה מושלמת”.

לפני כמה שבועות היו קריאות נגד ברדה.

”אני לא מכיר, לא יודע. לא חושב שהבעלים מודע לזה גם. אוהדים תמיד לא מרוצים, זה שטויות. מה יש להיות לא מרוצים? מאזן בית הכי טוב באירופה, מקום שלישי בליגה. מה יש לא להיות מרוצים?”.

אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)

אתה חושב שאם השנה לא תיקחו אליפות, אפשר וצריך לכוון לאליפות בעונה הבאה?

”בוודאי, חד משמעית. זאת ציפייה של כל אוהד של קבוצה גדולה. יש בעלים אמיד, יש קהל חזק, הכל כתוב שם. אני מקווה שזה יקרה. מה שהיה חסר בהפועל כל השנים זה יציבות, ואני מקווה שתהיה כזאת. כל הדיבור על אליפות נוכחית זה הזוי”.