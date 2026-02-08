יום ראשון, 08.02.2026 שעה 12:21
5823-6323ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2435-3123אלצ'ה13
2437-2922סביליה14
2437-2823מיורקה15
2335-2322ולנסיה16
2327-1622חטאפה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

פליק שוקל להתפטר אם לאפורטה יפסיד בבחירות

דיווח: מאמן ברצלונה רואה עצמו כחלק מהחזון של לאפורטה ואם הנשיא לא ינצח, הוא עשוי להיפרד בקיץ. האיום המרכזי: פונט שהבהיר שתחתיו דקו לא ימשיך

|
ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)
ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)

הבחירות הקרבות לנשיאות ברצלונה שייערכו ב-15 במרץ, מטלטלות את המועדון לא רק בזירה הניהולית, אלא גם במישור המקצועי. על הפרק גם עתידם של המאמן האנזי פליק והמנהל הספורטיבי, דקו - צמד שמזוהה כיום עם הפרויקט של ז’ואן לאפורטה, אך עלול להתפרק אם תתחלף ההנהגה בקאמפ נואו.

לפי דיווח ב’מארקה’, פליק שוקל ברצינות לעזוב את תפקידו בתום העונה אם בבחירות ייבחר נשיא שאינו לאפורטה. המאמן הגרמני רואה עצמו חלק בלתי נפרד מהחזון הנוכחי של המועדון, כזה שנבנה יחד עם דקו, ומביע שביעות רצון רבה מהעבודה המשותפת ביניהם. צריך לקחת בחשבון שזה חלק מקמפיין שכן הזירה הפוליטית בברצלונה כבר עמוק בתוך הבחירות.

מי שמציב איום ישיר על הסטטוס קוו הוא ויקטור פונט, יריבו המרכזי של לאפורטה בבחירות. פונט הבהיר בצורה חד-משמעית: אם ייבחר לנשיא - דקו לא ימשיך בתפקידו. “דקו לא יהיה המנהל הספורטיבי שלי. נבנה מבנה מקצועי שמתאים להאנזי פליק. לא ניתן שמות, כי יש חוזים, ולא יהיו אנשים שאין להם קשר ישיר למבנה הספורטיבי”, אמר בראיון ל-RAC1.

ויקטור פונט (רויטרס)ויקטור פונט (רויטרס)

הביקורת של פונט על דקו אינה חדשה. אחד המקרים הבולטים הוא עסקת ויטור רוקה, שבמסגרתה שילמה ברצלונה כ-30 מיליון אירו על החלוץ שלא הצליח להשתלב ונשלח בהשאלה לבטיס. עם זאת, בדיעבד העסקה קיבלה תפנית חיובית כשברצלונה מכרה אותו לפלמייראס תמורת 25 מיליון אירו בתוספת בונוסים ושמרה לעצמה 20% ממכירה עתידית. רוקה עצמו מוערך כיום בכ-40 מיליון אירו.

נושא נוסף שגרר ביקורת מצד פונט הוא עזיבתו של איניגו מרטינס בקיץ האחרון לערב הסעודית ללא תמורה כספית. לטענתו, מדובר במכה מקצועית שהשפעתה ניכרת בהגנה של ברצלונה, שאיבדה מיציבותה. במועדון טענו מנגד כי היה סיכום מוקדם עם השחקן, שאפשר לו לעזוב במקרה של הצעה מסוג זה.

העמדה של פליק

פליק עצמו מציג עמדה הפוכה לחלוטין מזו של פונט. המאמן הגרמני לא הסתיר את שביעות רצונו מהעבודה עם דקו: “אני מאוד מרוצה מהמצב הנוכחי עם דקו. יש בינינו אמון הדדי, אנחנו מאמינים אחד בשני וזה מאוד חיובי. אנחנו מחפשים את אותם שחקנים כי יש לנו אותה פילוסופיה. מעולם לא חוויתי דבר כזה”, אמר.

לפליק נותרה עוד שנה אחת בחוזהו, ופונט אף הצהיר כי הוא מעוניין שימשיך גם אם ייבחר. עם זאת, מאחורי הקלעים ההערכה היא שאם לאפורטה יפסיד - פליק יעדיף לוותר על שנת החוזה ולא להמשיך בפרויקט שאינו רואה עצמו חלק ממנו.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

לעומת זאת, אם לאפורטה ייבחר מחדש, פליק צפוי להישאר ואף להאריך את חוזהו. השניים כבר שוחחו על כך, אך סיכמו שלא לבצע מהלך רשמי לפני 1 ביולי - המועד שבו לאפורטה ייכנס רשמית לתפקידו אם ינצח בבחירות.

