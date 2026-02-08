יום ראשון, 08.02.2026 שעה 13:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"בלי פדרמן, גולדהאר לא היה מגיע למכבי ת"א"

יו"ר מכבי ת"א בעבר אביב בושינסקי בתוכנית "שיחת היום": "אף אחד לא ידע שדייויד שם כסף בכדורגל, הלוואי וכולנו נדע לעשות דברים בדרך ארץ כמוהו"

|
גולדהאר ופדרמן (אור שפונדר)
גולדהאר ופדרמן (אור שפונדר)

מותו של דייויד פדרמן גרם לאבל גדול בספורט הישראלי. אחד מבעלי מכבי תל אביב נפטר בגיל 81 אחרי מאבק במחלה. מי שעלה להתראיין היום (ראשון) בתוכנית "שיחת היום" הוא אביב בושינסקי, בעבר יו"ר מכבי תל אביב בכדורגל, שספד לפדרמן וסיפר על הקשר עמו.

אתה מכיר הכי טוב, מה אתה יכול לספר עליו?
“בלי פדרמן לא שניידר ולא גולדהאר היו קונים את מכבי תל אביב. מצטרף למה שאמר אלי דריקס. אפשר למחות, אבל יש דרך. אני יכול לספר לכם שהכרתי אותו במשרד האוצר. הוא אמר לי שהולכים למסות את השחקנים הזרים וזה יפגע בכדורסל. עזרתי והגזרה נדחתה. העלו את זה מאז שוב וזה כל פעם נדחה. ב-2004 הוא התקשר אליי כשהיה ספק אם מכבי תל אביב תוכל לארח את הפיינל פור בארץ, והוא שאל אם אני יכול לדבר באיטליה עם מישהו. הוא דאג להכל, והוא וידא שזה יהיה בארץ”.

“אתם זוכרים מה קרה בסוף, אי אפשר לשכוח. ארבע שנים אחרי המשיכו לחפש רוכש למועדון, עלו כל מני שמות של אנשים. חלקם מפוקפקים, חלקם פחות. כשלי היה בכיס את השם אלכס שניידר, הראשון שפניתי אליו זה פדרמן. הוא ניהל את האירוע הזה. לוני הרשיקוביץ’ לא ידע מי הקונה עד הרגע האחרון. היה מדובר בלכסות חובות של עשרות מיליונים. כדי להבטיח שלא עושים עקיצה, בא פדרמן עם רעיון שהאגודה תהיה 20 אחוז מהמועדון”.

אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)

“אף אחד לא ידע שהוא שם כסף בכדורגל”

“פדרמן גייס כמה אנשים אינדיבידואליים וכמובן הוא בעצמו שם כסף. אף אחד לא ידע שהוא שם כסף בכדורגל. אחרי שנתיים ששניידר עזב וביקש למצוא מישהו אחר, פנינו לגולדהאר ושוב פניתי לפדרמן והוא היה היחיד שידע את הדברים האלה. גולדהאר אמר שהוא רוצה לקחת 100 אחוז מהמועדון, פדרמן שכנע את כולם ללכת איתו וכך הוא אפשר בפעם השנייה לרכוש את המועדון. גולדהאר נכנס למועדון עם אפס חובות וזה בזכות פדרמן. הדרך שבה הוא חושב ומחשב, כותב הכל על נייר ופועל, זה מדהים. הלוואי וכולנו נדע לעשות דברים בדרך ארץ כמוהו”.

הוא תמיד ראה את החיובי.
”ממש ככה. הוא היה מוחל על כבודו, והיה תמיד למען המטרה. צניעות. עם כל ההישיגים שלו, זה מדהים. תמיד מאחורי הקלעים, עשה, לחץ את היד והמשיך הלאה. אבל שנדע לתת לו את ההוקרה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */