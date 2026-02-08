"בלי פדרמן, גולדהאר לא היה מגיע למכבי ת"א"

מותו של דייויד פדרמן גרם לאבל גדול בספורט הישראלי. אחד מבעלי מכבי תל אביב נפטר בגיל 81 אחרי מאבק במחלה. מי שעלה להתראיין היום (ראשון) בתוכנית "שיחת היום" הוא אביב בושינסקי, בעבר יו"ר מכבי תל אביב בכדורגל, שספד לפדרמן וסיפר על הקשר עמו.

אתה מכיר הכי טוב, מה אתה יכול לספר עליו?

“בלי פדרמן לא שניידר ולא גולדהאר היו קונים את מכבי תל אביב. מצטרף למה שאמר אלי דריקס. אפשר למחות, אבל יש דרך. אני יכול לספר לכם שהכרתי אותו במשרד האוצר. הוא אמר לי שהולכים למסות את השחקנים הזרים וזה יפגע בכדורסל. עזרתי והגזרה נדחתה. העלו את זה מאז שוב וזה כל פעם נדחה. ב-2004 הוא התקשר אליי כשהיה ספק אם מכבי תל אביב תוכל לארח את הפיינל פור בארץ, והוא שאל אם אני יכול לדבר באיטליה עם מישהו. הוא דאג להכל, והוא וידא שזה יהיה בארץ”.

“אתם זוכרים מה קרה בסוף, אי אפשר לשכוח. ארבע שנים אחרי המשיכו לחפש רוכש למועדון, עלו כל מני שמות של אנשים. חלקם מפוקפקים, חלקם פחות. כשלי היה בכיס את השם אלכס שניידר, הראשון שפניתי אליו זה פדרמן. הוא ניהל את האירוע הזה. לוני הרשיקוביץ’ לא ידע מי הקונה עד הרגע האחרון. היה מדובר בלכסות חובות של עשרות מיליונים. כדי להבטיח שלא עושים עקיצה, בא פדרמן עם רעיון שהאגודה תהיה 20 אחוז מהמועדון”.

אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)

“אף אחד לא ידע שהוא שם כסף בכדורגל”

“פדרמן גייס כמה אנשים אינדיבידואליים וכמובן הוא בעצמו שם כסף. אף אחד לא ידע שהוא שם כסף בכדורגל. אחרי שנתיים ששניידר עזב וביקש למצוא מישהו אחר, פנינו לגולדהאר ושוב פניתי לפדרמן והוא היה היחיד שידע את הדברים האלה. גולדהאר אמר שהוא רוצה לקחת 100 אחוז מהמועדון, פדרמן שכנע את כולם ללכת איתו וכך הוא אפשר בפעם השנייה לרכוש את המועדון. גולדהאר נכנס למועדון עם אפס חובות וזה בזכות פדרמן. הדרך שבה הוא חושב ומחשב, כותב הכל על נייר ופועל, זה מדהים. הלוואי וכולנו נדע לעשות דברים בדרך ארץ כמוהו”.

הוא תמיד ראה את החיובי.

”ממש ככה. הוא היה מוחל על כבודו, והיה תמיד למען המטרה. צניעות. עם כל ההישיגים שלו, זה מדהים. תמיד מאחורי הקלעים, עשה, לחץ את היד והמשיך הלאה. אבל שנדע לתת לו את ההוקרה”.