מחכה לצלחת: מכבי קריית גת מנפצת שיאים

בסוף השבוע מלאו 154 ימים בהם מכבי קריית גת לא הפסידה ושומרת על המקום הראשון באין מפריע ואף מגדילה הפער לכדי 20 נקודות, פער שכדוגמתו לא זוכרים אפילו זקני השבט. מאז ה-1:1 מול הפועל אזור ב-28/11/2025, למוליכה 10 ניצחונות רצופים, בזמן שאלו שמנסות, איכשהו, לדגדג אותה בצמרת מאבדות פעם אחר פעם נקודות.

במסגרת המחזור ה-19, בליגה א’ דרום, הגיעו עופר טסלפפה ומכבי יבנה לכרמי גת שם פגשו את המוליכה, כשהמטרה הייתה להנחיל הפסד ליגה ראשון לקבוצה

הדרומית שניצחה לבסוף 1:2. יבנה הגיעה למשחק הזה לאחר שמונה משחקים רצופים ללא הפסד, והייתה לקבוצה בתקופה הטובה ביותר אחרי היריבה שלה, למרות שהיא במקום השלישי.

טרם החלה החגיגה על כר הדשא, נפגשנו עם מספר דמויות צבעוניות מיבנה ומקריית גת לשיחת חולין, כשביבנה השיחה התמקדה על קבוצת הנוער שתקועה במקום האחרון בליגה הלאומית ונדמה כי יש מי שלא מעוניין לשחרר כסף בכדי לחזק את הקבוצה ולהוציאה מהבוץ. “המשחק מול מכבי באר שבע קריטי”, ציין הגורם עמו שוחחנו ביבנה, ובצדק. הפסד, יכול לגמור את העונה.

זולו מאמן קריית גת אחרי הניצחון על יבנה

בקריית גת היו נינוחים יותר. בחדר המאמן, רומן זולו הציע אספרסו, אלא שהמכונה נתקעה כי אחד השחקנים שיחק איתה יותר מדי. בסופו של דבר הגיעה כוס תה עם נענע. “אני צריך לדייק את עצמי”, ציין כשהתייחס הוא לדבריו מאמצע השבוע, כשאמר שהניצחון על שמשון היה משחק של ‘אנחנו עדיין בליגה’ כשהתכוון ששחקניו לא זורקים וממשיכים לתת 100% ומעבר לכך.

בקריית גת ממשיכים לדבר על אצטדיון רחובות החדש, שנמצא בשלבי קבלת אישורים אחרונים טרם עליית קבוצה זו או אחרת על משטח הדשא. במועדון ציינו, בפני ONE, כי בשבוע שעבר נערך סיור במקום לקראת חתימת הסכם בין הצדדים, כשאם וכאשר קריית גת תעפיל לליגה הלאומית, הרי שתשחק שם. המרחק בין הערים? כ-42 קילומטרים לכל כיוון.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)

את המשחק הוציאו לדרך דניאל וזין, השופט הראשי, לואי בדארנה ואוסאמה זרקאוי הקוונים, וכך גם טיזזו בלאיי, השופט הרביעי. אל המגרש הגיעו כ-400 אנשים, כולל אוהדי מכבי יבנה המסורים, המלווים את קבוצתם מצפון ועד דרום. אוהדי קריית גת החלו בשירי תמיכה לשחקנים, בתופים ובמגפון המסורתי, המביא עמו שלל יציאות משעשעות, תומכות ולעיתים מקניטות.

בעוד חלק מהקהל נכנס דרך שערי הבידוק, אליאור משלי מצא פרצה בהגנת מכבי יבנה ובבעיטה חזקה הכניע את דודי אלון כבר אחרי חמש דקות משחק. את ההתקפה הוביל גיל חדד שחלף על פני עבד חמודה, מסר שמאלה לאליאור משלי ובלי להתבלבל מול שומרו, ג’רמי שטרימלינג, בעט בחוזקה והכניע את יבנה, מי היה מאמין.

אליאור משלי חוגג (יונתן גינזבורג)

היציע של קריית גת התפעל מאושר, כשאליאור עצמו רץ למשפחתו ולחבריו בקהל לחבק אותם. 0:1 למכבי קריית גת, בשער ה-13 העונה בליגה מצד משלי, וה-15 שלו בכל המסגרות. לחלוץ בן ה-30, זו שנה רביעית ברציפות עם 13 שערים בליגה, לכל הפחות. גם אליאור וגם גיל שבישל, מצאו עצמם מוחלפים בהמשך המשחק. גיל לא מצא את הרשת הפעם.

למרות שספגה שער מהיר, יבנה הייתה די רגועה. הקבוצה של עופר טסלפפה לא התרגשה והמשיכה לשחק את הכדורגל שלה מאגף ימין ומשמאל, במטרה למצוא את הרשת. אך קריית גת ידעה להדוף את מנייסקו, קוזניצוב, זוזוט, דוידוב, לקאו ואחרים. בצידו הדרום-מערבי של שטח הדשא הסינתטי (בסמוך למזנון) כמעט ולא שיחקו, הרי שהממטרה השקתה מעל ומעבר את המשטח, שהביא להצפה.

אור זוזוט מנסה לעצור את ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)

הבישול של גיל חדד לאליאור משלי (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-27 להתמודדות, בניסיון יציאה להתקפה מצד מכבי יבנה, עידו דוידוב הוכשל על סף רחבת יבנה על ידי צחי יצחק, מה שלא הותיר ברירה מצד דניאל וזין אלא להוציא לעברו כרטיס אדום ישיר, נוכח הפגיעה הקשה בדוידוב. פיליפ חאיכ, שהגיע לאזור, ניסה להבין יחד עם חבריו לקבוצה, מול השופט, על מה הכרטיס האדום המהיר, בטח כשהמקרה היה בסמוך לרחבת יבנה בכלל.

יש לציין כי דקות לאחר מכן, על יד רחבת מכבי קריית גת, קובי מור נכנס בחוזקה בקפטן המקומיים, פיליפ חאיכ, והוריד אותו אל הקרקע במה שנדמה היה כאדום ישיר, בדומה לאירוע הקודם בו הורחק צחי יצחק. הקהל של קריית גת יצא מגדרו, דניאל וזין הרגיע. לאחר המקרה, פיליפ בא בטענות לדניאל והראה לו את המכה שקיבל, אך הדיבורים היו לשווא.

ב-10 שחקנים קריית גת נאלצה לעשות התאמות, בעוד מכבי יבנה המשיכה ללחוץ קדימה בתקווה להשוות במהרה, רגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה. זה כמעט והצליח לה, כששניות לפני שריקתו של דניאל וזין, קובי מור נעץ כדור עוצמתי בעמוד של ראם גולן, אבל הכדור חזר לכר הדשא ולא נכנס לעבר השער.

אדום לעברו של צחי יצחק (יונתן גינזבורג)

רוסלן קוזניצוב. לא פגע הפעם (יונתן גינזבורג)

את המחצית השנייה פתחה קריית גת ללא עומר יפרח וללא גיל חדד, כשהכניס רומן זולו את בר שושן וחי בוזגלו. עופר טספללה הכניס דווקא שלושה שחקנים, כשהחליף את ג’רמי שטרימלינג, עמית מנייסקו ויאיר ניר בשקד נבון, דור אדרי והראל בן אבי. בדקה ה-58 הוחלף גם אליאור משלי ביוסי טוואבה, כשחלק מהקהל צועק לזולו “למה?!” באכזבה עמוקה.

אלא שמי שהבקיע את השער השני של מכבי קריית גת, היה אותו יוסי שהוכנס על חשבונו של משלי. זה קרה בדקה ה-63, לאחר שמכבי יבנה חלמה על שוויון ואיבדה ריכוז בחלק האחורי שלה. טוואבה רץ לקהל לחגוג את ה-0:2 למוליכה, שגם ב-10 שחקנים ידעה להיות מעל מכבי יבנה ברמה. בדקה ה-89 חי בוזגלו הוחלף, כשגם אז נשמעו קיראות אכזבה מצד הקהל כפי רומן זולו.

לאחר ניסיונות אינספור מצד מכבי יבנה להשוות או להשיג ניצחון, ערבובייה ברחבת קריית גת הביאה את שקד נבון לנעוץ כדור לפינה השמאלית של ראם גולן ולקבוע את תוצאת המשחק, 1:2 למכבי קריית גת. שחקני יבנה רצו עם הכדור אל החצי, פתחו את המשחק, אלא שדניאל וזין לא הותיר להם מספיק זמן לשוויון ושרק לסיום לאחר כ-98 דקות משחק.

עופר טסלפפה. לא יכול היה מול קריית גת (יונתן גינזבורג)

אור זוזוט ועידו דוידוב במרדף אחר חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)

ביציע, באזור שאיכלס את קהל אוהדי מכבי יבנה, אפשר היה למצוא גם את המנכ”ל, אסף אוחנה, שהתעצבן וזרק לעבר הקיר בקבוק מים. אכזבתו הייתה ברורה. יבנה לחצה כמעט כל המחצית השנייה על הקישור וההגנה של קריית גת, אך לא ידעה לתרגם זאת לשערים. גם השער שהבקיעה, היה לאחר ערבובייה ולא ממהלך מבריק כזה או אחר.

מכבי קריית גת השיגה את ניצחון הליגה ה-16 שלה העונה, לצד שלוש תוצאות תיקו, ללא הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 16:48 (הקבוצה הפורייה בליגה והקבוצה שספגה הכי מעט), כשלרשותה 51 נקודות ופער של 20 נקודות בדיוק ממ.ס דימונה מהמקום השני. כאשר 33 נקודות נשארו בקופה, נדמה כי דבר לא יעצור בעד קריית גת מלעלות לליגה הלאומית.

לאחר ההתמודדות, בשיחה עם רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, ציין בפני ONE: “כבר אי אפשר להסתיר. אנחנו ב-20 הפרש, מנצחים משחקים מאוד קשים והיום היה השיא, לשחק מול יבנה ולנצח אותה ב-10 שחקנים בשלב מאוד מוקדם. זה היה נראה כאילו אנחנו לא בחיסרון מספרי. הייתי רגוע על הקווים. ידעתי שגם אם נשחק פה עוד 20 דקות, לא נקבל עוד גול”.

טוואבה וחבריו חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת: ראם גולן, פיליפ חאיכ, עומר יפרח, אליאור משלי, אלעד אשרם,

ארז שיפמן, עדן בן מנשה, צחי יצחק, מור עדרי, ריף מסיקה וגיל חדד. הוחלפו: עומר יפרח, אליאור משלי, ריף מסיקה, גיל חדד וחי בוזגלו. מחליפים: בר שושן, חי בוזגלו (נכנס 45’, יצא 89’), יוסי טוואבה, עידן פרץ ואנצ’ קיזאילווקו. בספסל: עמית סרוסי, אוריאל פיניה, עידו גויטע ודניאל צדוק. מאמן: רומן זולו.

מכבי יבנה: דודי אלון, קובי מור, עבד חמודה, ג’רמי שטרימלינג, עמית מנייסקו, רוסלן קוזניצוב, עידו דוידוב, עידן וינטראוב, אור זוזוט, יאיר ניר ועומר לקאו. הוחלפו: קובי מור, ג’רמי שטרימלינג, עמית מנייסקו, רוסלן קוזניצוב ויאיר ניר. מחליפים: שקד נבון, דור אדרי, הראל בן אבי, עמית פרסקו ויהל אטיאס. בספסל: פלאי מסיקה, אופיר טייקין, שליו מימון ורביד שמאי. מאמן: עופר טסלפפה.