"שואף שדור העתיד ישדרג עצמו, יש דרך ארוכה"

קפטן נבחרת ישראל בדייויס, יוני ארליך, ב"שיחת היום": "החבר'ה צריכים לקחת את עצמם בידיים ולרצות להשתפר, תראו את סינר ואלקראס שכל הזמן משתפרים"

יוני ארליך (ראובן שוורץ)
יוני ארליך (ראובן שוורץ)

אחרי שנתיים וחצי, בסוף השבוע נבחרת הדייויס חזרה סוף סוף לשחק בישראל לעיני הקהל הביתי, אבל הקאמבק הסתיים בהפסד. ליטא ניצחה 1:3 את הנבחרת אחרי שעלתה ל-0:2 במשחקי היחידים ביום שישי, הניצחון של הנבחרת בזוגות ואז ההפסד של עמית ולס לווילוס גאובס. הקפטן יוני ארליך סיכם את המפגש בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יוני, איך אתה מסכם את הקמפיין הזה?
”נתחיל מהטוב, היה אירוע טניס מצוין. אחרי מעל שנתיים בלי אירוע משמעותי של טניס, מעל 2,000 איש נהנו מטניס איכותי וטוב. מבחינתנו, ראיתי ניצוצות טובים. עמית ולס, גם אופק שאנחנו מצפים ממנו ליותר. זה מה שאני לוקח. עמית ולס יכול עוד לתת מעצמו המון”.

ולס באמת מסוגל להגיע לרמות היותר גבוהות?
”התפקיד שלו זה לשדרג את עצמו והתפקיד שלנו זה לתת לו את המעטפת. הוא טעם מה זה לשחק ברמה הגבוהה. גאובס שחקן מהמרמות הגבוהות וראינו שהוא יכול לעמוד מול הדבר הזה. יש לו עוד מה להשתפר, אבל זה היה מצוין בשבילו להבין במה הוא טוב ובמה פחות ואם בכלל הוא יכול לעמוד בקצב הזה. דיברנו היום הרבה והוא יצא עם מסקנות טובות”.

עמית ולס (ראובן שוורץ)עמית ולס (ראובן שוורץ)

יש את המימון הכספי לתת לו את המעטפת הנכונה?
”הוא ספציפית בסדר גמור מהבחינה הזאת. יש הרבה אנשים סביבו שעוזרים לו ונותנים לו מעטפת טובה גם מבחינה כלכלית. האם זה מספיק? אף פעם לא. הוא בסדר גמור וזה באמת משמח. חובת ההוכחה עליו והוא צריך לעבוד קשה בשנתיים הקרובות. אני מקווה שהוא ואופק ואוראל שהם דור העתיד אבל גם ההווה, ישדרגו את עצמם אפילו יותר”.

עם איזה תחושות אתה יוצא? יש פה דור הווה שייתן לנו לחייך? 
”אני תמיד שואף להיות אופטימי ולראות את הטוב. כל מה שאתה אומר אני מסכים. המטרה היא לשדרג אותם והם צריכים לשדרג את עצמם. הדרך ארוכה. אופק ואוראל במכללות בארה”ב, אבל הם מתאמנים ברמה מאוד גבוהה. מה יהיה בעתיד אני לא יודע להגיד, אבל עכשיו החבר’ה האלה צריכים לקחת את עצמם בידיים. הם צריכים לרצות להשתפר, תראו את סינר ואלקראס שכל הזמן משתפרים, כל הזמן עובדים עוד כדי להיות יותר טובים”.

