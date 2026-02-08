יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221383-135116עירוני רמת גן
221343-128416מכבי ראשל"צ
211372-129415עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 2, 08:27: הפועל י-ם - הפועל ת"א 26:22

ליגת ווינר סל, מחזור 16: עוד מפגש ענק. החבורה של איטודיס חייבת לצאת מהמשבר ולחזור לנצח, כשמנגד הקבוצה מהבירה רוצה להמשיך במומנטום החיובי

|
ים מדר נגד ג'ארד הארפר (רועי כפיר)
עוד משחק ענק בין שתי קבוצות גדולות. אחרי שנפגשו ברבע גמר גביע המדינה לפני קצת יותר משבוע, הפועל ירושלים פוגשת שוב את הפועל תל אביב, הפעם במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל.

החבורה מהבירה רוצה להמשיך במומנטום החיובי, כשהיא עם הפסד אחד מתוך חמשת משחקי הליגה האחרונים. אמנם יונתן אלון וחניכיו נמצאים רק במקום השישי בטבלה, אך הם טרם הפסידו בסיבוב השני ורוצים להמשיך לטפס במעלה הטבלה.

מן העבר השני, למרות רצף מרשים של ארבעה ניצחונות ליגה ומאזן כמעט מושלם של 1:14, הקבוצה של דימיטריס איטודיס מגיעה למשחק בתקופה לא פשוטה. אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות האדומים מתל אביב ינסו לעצור את המומנטום השלילי לפחות בזירה המקומית ולשמור על פסגת ליגת ווינר סל.

שני מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בניצחונות זהים של הפועל ירושלים, 77:92, וכעת היא שואפת לרשום רצף של שלושה ניצחונות בעונה סדירה מול היריבה התל אביבית, הישג שלא השיגה מאז אמצע העשור הקודם. בסך הכול, הניצחון ברבע גמר הגביע האריך את רצף ההצלחות של הירושלמים לחמישה ניצחונות רצופים על הפועל תל אביב מאז סוף העונה שעברה.

הפועל תל אביב בחימום, רוצה לנקום (רועי כפיר)הפועל תל אביב בחימום, רוצה לנקום (רועי כפיר)
רבע ראשון

לאחר התחלת משחק מנומנמת, מאבק בין ג’ונתן מוטלי לנמרוד לוי נגמר עם דחיפה של שחקן הפועל תל אביב, אך השופטים החליטו להתעלם ולהמשיך. למרות עיבוי הגבוהים בחמישיות, שתי הקבוצות החליטו בפתיחה ללכת דווקא יותר לזריקות מבחוץ ואחרי שלוש דקות הפועל תל אביב מובילה 5:9. מחזיקת היורוקאפ פתחה טוב מהשלוש, אבל המארחת לא נתנה להם לברוח. ג’ארד הארפר ירד מהפרקט לאחר שקיבל את העבירה השנייה שלו תוך 7 דקות בלבד. סיום הרבע היה בסימן סלים מהצבע והסתיים ביתרון 4 לאורחים.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, נמרוד לוי ויובל זוסמן.

חמישיית הפועל תל אביב: ים מדר, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, דן אוטורו וג’ונתן מוטלי.

