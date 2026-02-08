רבע 2, 08:27: הפועל י-ם - הפועל ת"א 26:22

עוד משחק ענק בין שתי קבוצות גדולות. אחרי שנפגשו ברבע גמר גביע המדינה לפני קצת יותר משבוע, הפועל ירושלים פוגשת שוב את הפועל תל אביב, הפעם במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל.

החבורה מהבירה רוצה להמשיך במומנטום החיובי, כשהיא עם הפסד אחד מתוך חמשת משחקי הליגה האחרונים. אמנם יונתן אלון וחניכיו נמצאים רק במקום השישי בטבלה, אך הם טרם הפסידו בסיבוב השני ורוצים להמשיך לטפס במעלה הטבלה.

מן העבר השני, למרות רצף מרשים של ארבעה ניצחונות ליגה ומאזן כמעט מושלם של 1:14, הקבוצה של דימיטריס איטודיס מגיעה למשחק בתקופה לא פשוטה. אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות האדומים מתל אביב ינסו לעצור את המומנטום השלילי לפחות בזירה המקומית ולשמור על פסגת ליגת ווינר סל.

שני מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בניצחונות זהים של הפועל ירושלים, 77:92, וכעת היא שואפת לרשום רצף של שלושה ניצחונות בעונה סדירה מול היריבה התל אביבית, הישג שלא השיגה מאז אמצע העשור הקודם. בסך הכול, הניצחון ברבע גמר הגביע האריך את רצף ההצלחות של הירושלמים לחמישה ניצחונות רצופים על הפועל תל אביב מאז סוף העונה שעברה.

הפועל תל אביב בחימום, רוצה לנקום (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס, ינצח את יונתן אלון? (רועי כפיר)

רבע ראשון

לאחר התחלת משחק מנומנמת, מאבק בין ג’ונתן מוטלי לנמרוד לוי נגמר עם דחיפה של שחקן הפועל תל אביב, אך השופטים החליטו להתעלם ולהמשיך. למרות עיבוי הגבוהים בחמישיות, שתי הקבוצות החליטו בפתיחה ללכת דווקא יותר לזריקות מבחוץ ואחרי שלוש דקות הפועל תל אביב מובילה 5:9. מחזיקת היורוקאפ פתחה טוב מהשלוש, אבל המארחת לא נתנה להם לברוח. ג’ארד הארפר ירד מהפרקט לאחר שקיבל את העבירה השנייה שלו תוך 7 דקות בלבד. סיום הרבע היה בסימן סלים מהצבע והסתיים ביתרון 4 לאורחים.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, נמרוד לוי ויובל זוסמן.

חמישיית הפועל תל אביב: ים מדר, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, דן אוטורו וג’ונתן מוטלי.