יום ראשון, 08.02.2026 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
4612-5517הפועל בנות קטמון1
4215-7717מ.ס. קרית גת2
2525-2916מכבי כשרונות חדרה3
2326-2917מכבי חולון4
2131-2217אסא ת"א5
1426-1516הפועל רעננה6
759-1017מ.כ. רמת השרון7
655-1217פנתרות אשדוד8

רשמית: אושר מינוי קורצקי למאמן נבחרת הנשים

לאחר שניסו אביטן עזב לטובת חדרה, בהתאחדות אישרו פה אחד את מינוי קורצקי: "יש כאן פוטנציאל גדול, יוצאים לדרך חדשה". סילבי ז'אן תאמן את הנערות

|
מנחם קורצקי (עמרי שטיין)
מנחם קורצקי (עמרי שטיין)

לאחר תקופה לא פשוטה סביב נבחרת ישראל בכדורגל נשים, שכללה את ניסו אביטן שעזב את תפקידו לטובת הפועל חדרה, אושר היום רשמית פה אחד מינויו של מנחם קורצקי למאמן הנבחרת. קורצקי, כדורגלן עבר ששיחק בעמדת השוער ומאמן ותיק בכדורגל הישראלי, מקבל כעת את האתגר להוביל את נבחרת הנשים הלאומית, בתקווה לייצר יציבות מקצועית ולהצעיד אותה קדימה בשנים הקרובות. עוזרות המאמן תהיינה דנה כרם וסילבי ז'אן. סילבי ז’אן תאמן את הנבחרת עד גיל 19.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל, אמר: ״אני מבקש לאחל הצלחה למנחם קורצקי, שיוביל את נבחרת הנשים יחד עם דנה כרם וסילבי ז׳אן. כבר בחודש הבא יחל טורניר ליגת האומות, שבמסגרתו כל משחקי הבית והחוץ ייערכו בהונגריה, והיכולות המוכחות שמביא עמו מנחם הן בהחלט כאלה שיעזרו לנו להמשיך את התקדמות הנבחרת הבוגרת. סילבי ראויה להבעת האמון בה ולהתקדמות המקצועית שלה והיא דוגמה מצוינת לשחקנית עבר מובילה שבוחרת לתרום בכל דרך לקידום הענף שכולנו מכירים בפוטנציאל הגדול שלו״.

מנחם קורצקי הוסיף: ״אני נרגש לקבל את האמון ולהוביל את נבחרת הנשים של ישראל. יש כאן פוטנציאל גדול ואנחנו יוצאים לדרך חדשה לקראת האתגרים שמצפים לנו בקמפיין שיחל במרץ״.

מנחם קורצקי (שחר גרוס)מנחם קורצקי (שחר גרוס)

סילבי ז׳אן: "אני נרגשת לקבל את המינוי לאימון נבחרת הנערות עד גיל 19, לאחר תקופה משמעותית בה אימנתי את נבחרת הנערות עד גיל 16. כבר בעבודה עם השחקניות הצעירות נחשפתי לכישרון רב, מחויבות ופוטנציאל גבוה ואני בטוחה שהדור הזה יוכל להביא את הנבחרת להופעות מכובדות והישגיות. נמשיך לעבוד בצורה מקצועית, סבלנית וממוקדת, מתוך מטרה לקדם את השחקניות ולייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי״.

דרך ארוכה על הקווים

לאחר הפרישה מונה קורצקי למנהל הפועל רמת השרון ובהמשך שימש כעוזר מאמן. בעונת 2012/2013 קיבל לראשונה את מושכות האימון כמאמן ראשי, והוביל את רמת השרון לעונה מפתיעה שבסיומה העפילה לפלייאוף העליון. בהמשך דרכו אימן שורה ארוכה של קבוצות, בהן הפועל רעננה, בית"ר ירושלים, הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה והפועל תל אביב, לעיתים במצבים מורכבים של מאבקי תחתית ואף הליכי פירוק.

מנחם קורצקי (ראובן שוורץ)מנחם קורצקי (ראובן שוורץ)

במהלך השנים רשם קדנציות נוספות בהפועל רמת השרון, הפועל רעננה, הפועל ראשון לציון והפועל חדרה, וכן אימן גם בעירוני קריית שמונה, הפועל רמת גן גבעתיים והפועל עכו. התחנות הרבות הללו עיצבו את קורצקי כמאמן שהתמודד לא פעם עם לחץ, משברים מקצועיים ואתגרים ניהוליים לא פשוטים.

התחנה האחרונה שלו בכדורגל הגברים הייתה בבני סכנין, אליה מונה במרץ 2025 והוביל אותה לסיום במקום העשירי בליגת העל, לפני שפוטר ביוני אותה שנה. כעת, עם מינויו הרשמי למאמן נבחרת ישראל בכדורגל נשים, נפתח עבורו פרק חדש ושונה בקריירה, כזה שמביא איתו ציפיות רבות ותקווה להתחלה יציבה ומוצלחת לנבחרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */