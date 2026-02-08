יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:33
יום ראשון, 08/02/2026, 22:00אצטדיון מסטאייהליגה ספרדית - מחזור 23
ריאל מדריד
דקה 32
0 0
שופט: חאבייר רוחאס
ולנסיה
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
מערכת ONE | 08/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
גונסאלו גרסיה מול אונאי נונייס (רויטרס)
המחזור ה-23 בליגה הספרדית יצא לדרך כבר אתמול (שבת), ונמשך גם בשעה זו כאשר ריאל מדריד רוצה לצמק את הפער מברצלונה לנקודה אחת בלבד, כשהיא מתארחת אצל ולנסיה, שחולמת על סנסציה שתוציא אותה מהתחתית הבוערת.

הבלאנקוס מגיעים למשחק כשהם יודעים שברצלונה ניצחה והפער בפסגה כרגע עומד על ארבע נקודות. אחרי הניצחון הדרמטי על ראיו וייקאנו במחזור הקודם, הפעם תנסה החבורה של ארבלואה לגמור את המשחק מוקדם יותר ולחזור עם שלוש נקודות.

מן העבר השני, העטלפים מסובכים בתחתית. רק נקודה אחת בלבד מפרידה ביניהם לבין הקו האדום, כשהם יודעים שהם חייבים כל נקודה במאבק. ולנסיה מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בליגה ותקווה לעשות הפתעה ולהוציא לפחות נקודה.

בסיבוב הקודם, התוצאה הייתה חד משמעית לטובת ריאל מדריד, אחרי 0:4 ענק. קיליאן אמבפה השלים צמד, ג’וד בלינגהאם הוסיף ואלברו קאררס חתם. בין לבין ויניסיוס עוד החמיץ מהנקודה הלבנה. איך זה יגמר הפעם?

מחצית ראשונה
  • '24
  • החמצה
  • עוד הזדמנות של אמבפה בתוך הרחבה, הצרפתי לא הצליח לייצר בעיטה טובה לשער
  • '19
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה הגיע להזדמנות טובה בתוך הרחבה ושחרר בעיטה עוצמתית, אך סחט מדימטרייבסקי הצלה לקרן
  • '13
  • החמצה
  • אונאי נונייס ניסה את מזלו מרחוק, אך שחרר כדור רחוק מהמסגרת
אלברו קרארס מול לוקאס בלטרן (רויטרס)אלברו קרארס מול לוקאס בלטרן (רויטרס)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות מהפתיחה, שתי הקבוצות מגששות, אך מתקשות לייצר הזדמנויות משמעותיות
קיליאן אמבפה מתחמם (רויטרס)קיליאן אמבפה מתחמם (רויטרס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה במסטאייה! חאבייר רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך
