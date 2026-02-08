הרכבים וציונים



גונסאלו גרסיה מול אונאי נונייס (רויטרס) גונסאלו גרסיה מול אונאי נונייס (רויטרס)

המחזור ה-23 בליגה הספרדית יצא לדרך כבר אתמול (שבת), ונמשך גם בשעה זו כאשר ריאל מדריד רוצה לצמק את הפער מברצלונה לנקודה אחת בלבד, כשהיא מתארחת אצל ולנסיה, שחולמת על סנסציה שתוציא אותה מהתחתית הבוערת.

הבלאנקוס מגיעים למשחק כשהם יודעים שברצלונה ניצחה והפער בפסגה כרגע עומד על ארבע נקודות. אחרי הניצחון הדרמטי על ראיו וייקאנו במחזור הקודם, הפעם תנסה החבורה של ארבלואה לגמור את המשחק מוקדם יותר ולחזור עם שלוש נקודות.

מן העבר השני, העטלפים מסובכים בתחתית. רק נקודה אחת בלבד מפרידה ביניהם לבין הקו האדום, כשהם יודעים שהם חייבים כל נקודה במאבק. ולנסיה מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בליגה ותקווה לעשות הפתעה ולהוציא לפחות נקודה.

בסיבוב הקודם, התוצאה הייתה חד משמעית לטובת ריאל מדריד, אחרי 0:4 ענק. קיליאן אמבפה השלים צמד, ג’וד בלינגהאם הוסיף ואלברו קאררס חתם. בין לבין ויניסיוס עוד החמיץ מהנקודה הלבנה. איך זה יגמר הפעם?