דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס) דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס)

המחזור ה-25 בליגה האנגלית התחיל אתמול (שבת) ונמשך גם היום עם קרב ענקיות. אחרי הניצחון של ארסנל, מנצ’סטר סיטי חייבת לצמק את הפער בפסגה עם ניצחון, כשהיא מתארחת אצל האלופה המכהנת, ליברפול, שמבחינתה רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

מהצד של המארחת, החבורה של ארנה סלטו מגיעה בכושר טוב. אחרי הניצחון הענק 0:6 בליגת האלופות על קארבאח ועוד 1:4 גדול על ניוקאסל בליגה, המרסיסיידרס רוצים ניצחון שיקרב אותם אל עבר הטופ ארבע, במיוחד אחרי הניצחונות של מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ על האליפות. אחרי הניצחון של ארסנל אמש הפער גדל לתשע נקודות בפסגה, והתכולים יודעים שהם חייבים לנצח כדי לצמק לשש, בטח אחרי התיקו עם טוטנהאם במחזור הקודם.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה, זה נגמר בניצחון מוחץ של מנצ’סטר סיטי, עם 0:3 ענק. ארלינד הולנד החמיץ פנדל, אבל כבש לאחר מכן את הראשון. ניקו גונסאלס הכפיל וג’רמי דוקו חתם. איך זה ייגמר הפעם?

ברייטון - קריסטל פאלאס 1:0

במשחק המוקדם של היום, האורחת גברה על השחפים בזכות שער ניצחון של איסמעילה צאר בדקה ה-61. בעקבות הניצחון, היא עברה את בריטון בטבלה. קריסטל פאלאס עצרה רצף שלילי במסגרת המקומית, בעוד ברייטון חזרה להפסיד לאחר תוצאת תיקו במחזור הקודם.