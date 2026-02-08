יום ראשון, 08.02.2026 שעה 19:34
יום ראשון, 08/02/2026, 18:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 25
מנצ'סטר סיטי
דקה 47
0 0
שופט: קרייג פוסון
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
2935-3525טוטנהאם15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20
מערכת ONE | 08/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס)

המחזור ה-25 בליגה האנגלית התחיל אתמול (שבת) ונמשך גם היום עם קרב ענקיות. אחרי הניצחון של ארסנל, מנצ’סטר סיטי חייבת לצמק את הפער בפסגה עם ניצחון, כשהיא מתארחת אצל האלופה המכהנת, ליברפול, שמבחינתה רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

מהצד של המארחת, החבורה של ארנה סלטו מגיעה בכושר טוב. אחרי הניצחון הענק 0:6 בליגת האלופות על קארבאח ועוד 1:4 גדול על ניוקאסל בליגה, המרסיסיידרס רוצים ניצחון שיקרב אותם אל עבר הטופ ארבע, במיוחד אחרי הניצחונות של מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ על האליפות. אחרי הניצחון של ארסנל אמש הפער גדל לתשע נקודות בפסגה, והתכולים יודעים שהם חייבים לנצח כדי לצמק לשש, בטח אחרי התיקו עם טוטנהאם במחזור הקודם.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה, זה נגמר בניצחון מוחץ של מנצ’סטר סיטי, עם 0:3 ענק. ארלינד הולנד החמיץ פנדל, אבל כבש לאחר מכן את הראשון. ניקו גונסאלס הכפיל וג’רמי דוקו חתם. איך זה ייגמר הפעם? 

ברייטון - קריסטל פאלאס 1:0

במשחק המוקדם של היום, האורחת גברה על השחפים בזכות שער ניצחון של איסמעילה צאר בדקה ה-61. בעקבות הניצחון, היא עברה את בריטון בטבלה. קריסטל פאלאס עצרה רצף שלילי במסגרת המקומית, בעוד ברייטון חזרה להפסיד לאחר תוצאת תיקו במחזור הקודם.

מחצית ראשונה
  • '33
  • החמצה
  • הולאנד ניסה את כוחו פעם נוספת מתוך הרחבה, אך אליסון שוב היה במקום
  • '26
  • החמצה
  • ניסיון ראשון אמיתי של האלופה. מוחמד סלאח קיבל את הכדור, אך הבעיטה שלו נהדפה על ידי מארק גהי לקרן
  • '18
  • אחר
  • האורחים ממנצ'סטר שלטו בנעשה על כר הדשא, אך לא הגיעו למצבים מסוכנים מלבד האיום של הולאנד בפתיחה. מנגד, האלופה התקשתה לפתח משחק מסודר
אליסון עוצר את ארלינג הולאנד (רויטרס)אליסון עוצר את ארלינג הולאנד (רויטרס)
  • '1
  • החמצה
  • מהלך נהדר של סיטי הסתיים במסירה טובה של ברנרדו סילבה לעבר ארלינג הולנאד, שנשאר לבדו מול אליסון. השוער הברזילאי סגר את המרחק בזמן ומנע מהחלוץ לכבוש מוקדם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קרייג פוסון הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
ארנה סלוט (רויטרס)ארנה סלוט (רויטרס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד