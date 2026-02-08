צפו בשידור החי: קוז'וק מדבר על משחק העונה

מצד אחד הפועל ב”ש, מנגד בית”ר ירושלים – ושתיהן ייפגשו מחר (שני, 20:30) במשחק העונה הגדול בין מוליכת ליגת העל לסגניתה. מאמן הדרומיים, רן קוז’וק, מדבר כעת על המשחק המסקרן במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר.

“אנחנו במומנטום טוב אחרי תוצאות טובות בליגה ובגביע, אבל זה לא אומר כלום על מה שיהיה”, אמר רן קוז’וק בפתיחת דבריו.

אולי דווקא זה שבית”ר בלי אצילי ואחרי ההדחה מהגביע, אולי זה יוריד ממנה לחץ?

”אני לא חושב שבית”ר תבוא בלי לחץ כי בסוף זה משחק עונה, אני פשוט לא חושב שהתוצאות האחרונות משפיעות על המשחק הזה. אני זוכר את המשחק הקודם בטדי, הגענו לשם מעורערים אחרי שניצחנו בקושי את ריינה והם הגיעו אחרי שהרעיפו עליהם סופרלטיבים וזה היה ‘האם ב”ש תשרוד’ ובאנו וניצחנו. זה עכשיו נכון גם הפוך, בית”ר מצוינת, מוכשרת ומאומנת, לא סתם היא במקום שהיא נמצאת. משחק מאוד קשה, נצטרך להיות מאוד מדויקים ולהקפיד על הדברים הקטנים שהביאו אותנו עד לפה”.

בית”ר לא הפסידה 12 מחזורים, איך אתם באים למשחק?

”לא מסתכלים על זה, אלא מה שאנחנו צריכים לעשות. יודעים שיהיה קשה, יודעים איפה היתרונות שלהם ואיזה כדורגל אנחנו רוצים להציג. אם נקפיד על מה שנצטרך להקפיד מאמין שיהיה טוב”.

ג’יבריל דיופ כשיר?

”הוא התאמן וכשיר, יש כאב ראש גדול בהגנה, שמח שיש כאב ראש גדול”.

גיבשת החלטה מי יהיה השוער?

”לא. יש לי הרבה מחשבות בעניין, אני שמח כי המחשבות שלי הן ממקום חיובי. אופיר וניב מתאמנים, היכולת שלהם באימון והתשוקה שלהם גורמות לי להתלבט”.

ג’בון איסט התאמן, איך ההרגשה לראות אותו? מאוד רצית אותו וגם אבו רומי אמור להגיע. בזה ננעל החלון?

”תמיד מחפשים להתחזק עוד אם אפשר, אם נמצא מישהו שיחזק אותנו נביא, ואם לא אז סיימנו. עד שלא נגמר החלון ננסה להתחזק”.

לתורג’מן יש התלבטות, הוא כן שוקל להישאר כי הוא יודע שאתם רוצים וגם על הסיכוי לאליפות.

”הבאנו את ג’בון כי חשבנו שהוא שחקן התקפה שיכול להוסיף במאבק על התואר. לגבי אלון ואיגור וגם אילון, זה עוד שחקן לתחרות שלהם על חולצת ההרכב והסגל”.

איפה אתה רואה את איסט?

”אנחנו מאוד מגוונים בחלק הקדמי, רוב השחקנים שלנו הם כאלו שיכולים לשחק בכמה עמדות, גם דן, חמודי וזאהי משחקים בכמה עמדות. זה אחד היתרונות שלנו וזה נכון גם לגבי איסט”.

דן ביטון כשיר?

”הוא הרגיש קצת לא טוב, אבל הסגל שלנו מלא והוא כשיר”.

כמות הזרים של היריבות, זה לא נותן להן יתרון עליכם?

”אלונה רצתה להגדיל את מספר הזרים, מבחינתי בצדק, היא דואגת לכדורגל הישראלי והשחקן הישראלי. זה מעלה את התחרות, מוריד את המחירים וזה עושה טוב לטווח הארוך, אין לי בכלל ספק, וזו אחת המטרות שלה. האליפות זה לא לזרים אלא לקבוצה הטובה ביותר. אנחנו מחזיקים היום בישראלים מהמובילים בליגה בטוח ואני מרגיש מאוד נוח עם הסגל שלנו. יש לנו אחריות להיאבק עד הסוף ובעזרת השם גם לזכות”.

אור בלוריאן יעזוב?

”אור בלוריאן שחקן של הפועל באר שבע ויישאר מבחינתי ומבחינתו כזה עד סיום העונה, זה לא עובר בראש שיעזוב”.