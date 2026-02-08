יום ראשון, 08.02.2026 שעה 11:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

רוני דיילה על פיתוח שחקני מכבי: כמו להיות הורה

מאמן מכבי ת"א לפני ריינה מחר ב-20:00: "אומר להם מה לעשות, בסוף הם לומדים. 90% שבליץ' יהיה כשיר". וגם: המחמאות לאבו פרחי ופרץ והדגשים לשחקניו

|
רוני דיילה (חגי מיכאלי)
רוני דיילה (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תפגוש מחר (שני, 20:00) את מכבי בני ריינה, וזאת לאחר שהשיגה שני ניצחונות רצופים ומשכנעים תחת המאמן החדש רוני דיילה, 1:4 מול קריית שמונה בליגה ו-0:5 על מכבי יפו בגביע המדינה. המאמן נערך למפגש במסיבת עיתונאים וסיפר על מצב הסגל וההכנות, כשהוא אף שיתף את החזון שלו לפתח את שחקני הקבוצה. איתו דיבר עידו שחר, ששיתף על יעד השערים הפרטי והקשר המיוחד עם דור פרץ.

איך אתם מנסים לפתור מצבים בהם היריבה נסגרת מאחור?
”צריכים להיות סבלניים וישירים, לשחק מהר, עשינו את זה במשחקים האחרונים, כי אם לא אז מענישים במעברים. אנחנו עובדים על זה בכל יום, עם זאת, ברור שיש קבוצות שמגנות וזה אמור לתת לך ביטחון שאתה עושה משהו נכון וצריכים לנצל את זה”.

מה הכי אהבת ומה לדעתך צריך לשפר בקבוצה?
”אהבתי את המחויבות של הקבוצה, קבוצה צעירה, כולם רוצים לעשות מאמץ, הם חייבים להרוויח את הזכות לשחק, כל אחד צריך להגן, להיות אגרסיבי, וראיתי את זה בשחקנים. זה הבסיס למנטליות חדשה, משם זה יתפתח, צריכים להמשיך לשחק בקצב גבוה ולתקוף. אנחנו יכולים להשתפר בהתקפה ובחטיפות, בהתקפות מעבר, בארגון שלנו מאחורי הכדור, גם במצבים נייחים יש מקום לשיפור. כבשנו בנייחים וזה טוב, אבל נמשיך לעבוד על זה”.

דיילה: ״צריכים להיות סבלניים מול ריינה״

דוידה ובליץ’, מה מצבם?
”90% שבליץ’ יהיה כשיר, הוא ככל הנראה יוכל להצטרף לסגל. דוידה כשיר”.

המבחן האמיתי יהיה מול בית”ר. 
”לא יודע מה היה במשחק הקודם מול בית”ר, צריכים לנצח כל קבוצה, כדי להשיג נקודות צריכים לנצח, נפגוש קבוצה שמעלינו בטבלה ולא יהיה קל. צריכים לעשות סוויץ’, האוהדים מאחורינו, זה השחקן ה-12 שלנו, הם צריכים להרגיש שלא משנה איזו קבוצה באה, אין מה להשיג אצלנו, ושהיריבה הולכת הביתה בלי כלום. זו האווירה, אנחנו מנסים ליצור אווירה כזו במשחק שלנו, להיות מחויבים למטלות שלנו במהלך המשחק ולהוציא אותן לפועל. זה לא משנה אם נפגוש את הראשונה או האחרונה, היינו עד כה מקצוענים, לוקחים את ריינה מאוד ברצינות”.

יש הרבה ספקולציות על שחקנים כמו סיסוקו, אנדרדה… הם יישארו?
”לא שמעתי שמישהו מהם עוזב, אופתע מאוד אם מישהו מהם יעזוב. כרגע זה שמועות, רוצים לשמור על הסגל שלנו. גם ריאל מדריד לרוב לא מוכרת שחקנים, אם זה קורה אז זה קורה. נשמור על הסגל שלנו, נראה אם משהו יקרה, אבל אין שום דבר קונקרטי. חשוב שנשמור על השחקנים שלנו”.

"לא שמעתי שמישהו עוזב". דיילה (חגי מיכאלי)"לא שמעתי שמישהו עוזב". דיילה (חגי מיכאלי)

“אני חושב שיש שני דרכים לראות את הדברים, אני לא חושב שאשפר את דור פרץ ככדורגלן, אבל אוכל להוציא יותר ממנו. הוא מנהיג פנטסטי, הוא מדבר וגם מראה את זה במה שהוא עושה. יש גם שחקנים צעירים שהם 80% הקבוצה, הם צריכים להתפתח, בשביל זה אני פה, לפתח את הקבוצה. עליי לשפר את קבלת ההחלטות שלהם על המגרש ומחוצה לו, זה קצת כמו להיות הורה, להגיד להם מה לעשות ומה לא, אבל הם מנסים ולומדים מהדברים שלהם. ככה זה כשנותנים הזדמנות לצעירים, זו הדרך הטובה ביותר. נראה למי יש את היכולת ללמוד ולמי לא, כי אני לא אוהב ללכת סחור סחור. אם לשחקן יש בעיה ולי יש אז לכולנו יש. היכולת חשובה ואת זה נראה לאורך זמן”, הוסיף המאמן.

סייד אבו פרחי מתחת לרדאר, יש לו שמונה שערים וזה לא משהו שלרוב רואים. הכדורגל הישראלי לא לומד את הלקח שבנורבגיה כן למדו, לשים שחקנים בני 18 בהרכב. איך אתה רואה את זה כאדם שהיה בהרבה ליגות ומקומות – היכולת לקחת שחקן צעיר כמו אבו פרחי ולשים לו את המשקל על הכתפיים לספק את השערים?
”הגיל הוא שום דבר בשבילי, מה שחשוב זה אם אתה טוב או לא. הוא היה טוב מאוד, יש לו מוסר עבודה נהדר, הוא חזק, יכול לתקוף שטח ובעל סיומת טובה. יש לו מה לפתח, אבל נחמד לראות כישרון צעיר כזה. איגור טיאגו משחק בברנטפורד, אני רואה דברים דומים בסייד, זה תלוי בו, הוא צריך להתפתח, אבל מאוד אהבתי מה שראיתי ממנו”.

סייד אבו פרחי בטירוף (רועי כפיר)סייד אבו פרחי בטירוף (רועי כפיר)

שחר: “לאזטיץ’ אמר שאם לא אכבוש 15 זה כישלון”

עידו שחר אמר: “אני רוצה להביע תנחומים למשפחת פדרמן, לכל השחקנים ואנשי המועדון. יש לנו מאמן חדש, כל מאמן בה עם פילוסופיה, דרך משחק ודגשים, צריכים להסתגל לזה כמה שיותר מהר ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר. עשינו את זה טוב בשני המשחקים האחרונים ויש לנו משחק שהוא כמו גמר גביע ובאים בשיא המוכנות”.

דיילה מעיד על עצמו שהוא דוגל בכדורגל התקפי ודרישות ללחץ ואינטנסיביות. איך אתם מתאימים את עצמכם לבקשות החדשות של המאמן?
”הוא דוגל בסגנון התקפי, יש לנו אסיפות וידאו איתו, הוא מראה לנו מה הוא רוצה ומבקש ואיך לעשות ומה לעשות, מנסים לבצע את זה על הצד הכי טוב שאפשר”.

רוני דיילה ועידו שחר (חגי מיכאלי)רוני דיילה ועידו שחר (חגי מיכאלי)

אתה יכול להסביר את ההשפעה של מאמן שבא ומגיע עם דרישות אחרות ודברים אחרים? זה לא רק אווירה.
”אווירה זה חלק, אבל אני פחות רוצה להתייחס למאמן הקודם. לכל אחד יש את השיטה שלו. דיילה מתאים את עצמו לקבוצה הכי טוב שיש, השחקנים מנסים לעשות הכל כדי שזה ייצא כמה שיותר טוב ונבקיע כמה שיותר שערים. אני שמח שזה הצליח במשחקים האחרונים, אבל חייבים המשכיות”.

אתם אחרי שני משחקים טובים ועכשיו ריינה. המבחן האמיתי יהיה אחר כך מול בית”ר?
”אני לא חושב ולא מסכים, ריינה משחק חשוב מאוד וגם נגד בית”ר שהיא מתחרה ישירה על התואר, אבל בסוף זה רק 3 נקודות, אם לא נעשה את העבודה מול ריינה לא משנה מה יקרה בבית”ר”.

כמה אתה ודור פרץ בתחרות על מלכות השערים?
”אנחנו בקשר טוב, אני אוהב אותו ומעריך אותו, לומד ממנו המון במגרש ומחוצה לו, שמח בשבילו על כל שער ובישול, כל מה שהוא מביא לקבוצה, רק שימשיך ככה”.

עידו שחר (חגי מיכאלי)עידו שחר (חגי מיכאלי)

מה היעד שהצבת לעצמך? כרגע אתה על 9 שערים.
”אספר סיפור קטן, חלק אומרים שלא האמנתי בעצמי שלא אגיע למספרים האלה, אבל לפני המחזור הראשון בליגה לאזטיץ’ והצוות קראו לי לשיחה ואמרו לי שישבו ביחד ורוצים להציב לי רף של 15 שערים. אמרתי להם שאני מאמין שאני יכול לעשות את זה. אמרו לי שאם לא אעשה את זה זה כישלון, הם מאוד האמינו בי ואני מקווה להגיע למטרה הזו”.

אמיר סהיטי ניגש אליך, נראה במשחק שיש לך חיבור מיוחד.
”אנחנו כשחקנים מנסים כמה שיותר לקבל בחום את הזרים שמגיעים לפה, במיוחד בתקופת זמן שכזו. דיברתי איתו לפני המשחק וגם תוך כדי, בסוף זה המשחק הראשון איתנו, דובר על תיאום ציפיות, שנחפש אחד את השני ונעזור זה לזה, אמרתי לו שאני בגב לשו ושיהיה עם ביטחון, זה הכל”.

אמיר סהיטי ועידו שחר חוגגים (רדאד גאמיר סהיטי ועידו שחר חוגגים (רדאד ג'בארה)

ריינה תנסה לעשות מה שהפועל ירושלים עשתה. היו פתרונות התקפיים למאמן, אבל מה הלקחים שלמדתם משלבים מוקדמים יותר של העונה?
”לא פשוט לפרוץ קבוצה שממש באה ומסתגרת אחורה, כמו שראיתם עם מכבי חיפה. צריכים להיות דינמיים, לעשות הרבה תנועות ולהזיז את הכדור מהר, זה יהיה הפתרון. מקווה שניתן גול מוקדם כי זה יעזור, אבל גם אם לא נמשיך בדרך שלנו עד שנשיג את המטרה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */