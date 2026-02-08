"הנהגתו ותרומתו של דייויד פדרמן ייזכרו לעד"

מכבי תל אביב מודיעה הבוקר (שני) בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81.

מהמועדון הצהוב נמסר: “פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים. הוא ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם”.

“תרומתו והנהגתו ייזכרו לעד”

“הנהגתו ותרומתו האדירה למכבי תל אביב ולקהילת הספורט הישראלי תיזכר לעד. מכבי תל אביב משתתפת בצערה הכבד של משפחת פדרמן ומביע תנחומים מעומק הלב, יהי זכרו ברוך”, הוסיפו במועדון.

מארגון השחקנים נמסר: “ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל מביע צער עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז”ל, דמות מרכזית וחשובה בעולם הספורט הישראלי, אשר הלך לעולמו בגיל 81. פדרמן פעל במשך עשרות שנים במסירות ובחזון לקידום הספורט הישראלי, ובראשם ענף הכדורסל, שם היה ממובילי הדרך של מועדון מכבי תל אביב”.

דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

“תרומתו ניכרה גם בכדורגל הישראלי, מתוך תפיסת עולם רחבה של חיזוק כלל ענפי הספורט והקהילות שסביבם. מעבר לעשייה הארגונית והניהולית, הוא היה אדם ערכי, אוהב אדם, פטריוט אמיתי ומי שתמיד האמין בכוחו של הספורט לקרב בין אנשים וקהילות. אנו שולחים תנחומים כנים למשפחתו, ולמועדון הכדורסל של מכבי תל אביב. יהיה זכרו ברוך”, הוסיפו.

כלפון: “איש חזון”. זוהר: “פעל במסירות וענווה”

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון ספד: “קיבלתי בצער עמוק את הבשורה המרה על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל. דייויד היה איש חזון, עמוד תווך בספורט ובכלכלה הישראלית ואדם שתרם רבות להפיכת הכדורסל הישראלי לשם דבר בעולם. החותם שהשאיר על מכבי תל אביב ועל הספורט בישראל יישאר לעד. אנו שולחים תנחומים כנים למשפחת פדרמן ולכל בית מכבי. יהי זכרו ברוך".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף: “עולם הספורט נפרד היום מדייויד פדרמן. דייויד היה אדם עם לב רחב, תשוקה אמיתית לספורט הישראלי ואמונה עמוקה באנשים ובדרך שלהם. לאורך שנים הוא פעל במסירות ובענווה והיה לי הכבוד לעבוד מולו באינספור הזדמנויות. אין ספק כי השפעתו ניכרת היטב בהישגים ובערכים שהביא אותו לעולם הספורט הישראלי שאיבד היום חבר ואדם יקר מאוד. יהי זכרו ברוך”.

דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

דני אבדיה ספד לפדרמן בסטורי: “נוח על משכבך בשלום, תמיד נזכור אותך”.

באיגוד הכדורסל הוסיפו: “מרכינים ראש על לכתו בטרם עת של דייויד פדרמן, מבעלי מכבי תל אביב. פדרמן שימש במשך שנים רבות כספונסר הראשי של מכבי תל אביב, ולאחר מכן החזיק באחוזים מבעלות הקבוצה. פדרמן היה שותף בהצלחת הקבוצה לאורך השנים. איגוד הכדורסל משתתף בצער משפחת פדרמן ומחזק את ידי המשפחה בשעה קשה זו”.