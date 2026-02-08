אבל בספורט הישראלי: דייויד פדרמן הלך לעולמו

הכדורסל הישראלי קם הבוקר (ראשון) לחדשות עצובות במיוחד: דייויד פדרמן, אחד הבעלים של מכבי ת”א, נפטר בגיל 81 אחרי מאבק במחלה. הוא היה אחד מעמודי התווך של הצהובים והיה לו חלק חשוב בהפיכה של המועדון למה שהוא היום.

פדרמן הוא אחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות שהיו במכבי ת"א, ומי שהיה שותף לעיצוב דמותו של המועדון בעשורים האחרונים, על המגרש ומחוצה לו.

פדרמן החזיק ב-29% ממניות מועדון הכדורסל ושימש כחבר דירקטוריון, ובעבר אף כיהן כסגן יו"ר. פדרמן נחשב לאחד האנשים המשפיעים ביותר מאחורי הקלעים של המועדון, כזה שהיה מעורב בקבלת החלטות קריטיות בתקופות של הצלחות אירופיות לצד רגעי משבר, והיה שותף לשימור מעמדה של מכבי ת"א כמותג ספורט מוביל בישראל ובאירופה. בעברו הוא גם היה חלק מהניהול של קבוצת הכדורגל.

דייויד פדרמן לצד שמעון מזרחי (איציק בלניצקי)

חיבור טבעי למכבי ת”א

פדרמן נולד ב-1944 בתל אביב למשפחה עם חיבור טבעי למכבי ת"א. אביו, יצחק פדרמן, היה סוחר גומי וכימיקלים ושיחק בעצמו בקבוצת הכדורסל של המועדון. את לימודיו עשה דייויד פדרמן בבתי הספר גרץ ועירוני ה’ בת”א, היה פעיל בתנועת הצופים, שירת בצה"ל במערך הנ"מ והשתחרר בדרגת סרן. בהמשך למד כלכלה באוניברסיטת תל אביב - בסיס לקריירה העסקית הענפה שבנה.

בשנת 1966 עבר פדרמן ללונדון, שם החל כברוקר בבורסת הגומי ובהמשך עסק במשך כעשור במסחר בחומרי גלם, בעיקר במסגרת חברת ED&F Man הבריטית. בשנת 1980 חזר לישראל עם הון משמעותי וניהל במשך חמש שנים את עסקי המשפחה. נקודת המפנה הגדולה בקריירה הגיעה באמצע שנות ה-80, כאשר יחד עם ED&F Man רכש את השליטה בחברת עלית תעשיות בע"מ, שהפכה תחת ניהולו לאחת מחברות המזון הגדולות בישראל.

במהלך השנים זינקה עלית ממכירות של כ-100 מיליון דולר לשנה למחזור של כ-780 מיליון דולר ב-1995, ושווי השוק שלה הגיע בסוף שנות ה-90 לכ-250 מיליון דולר. פדרמן כיהן כיו"ר החברה, היה שותף בהקמת חברת רשת – מזכייניות ערוץ 2 – ונמנה גם עם מייסדי חברת ההשקעות זינגר-ברנע. בהמשך דרכיהם של פדרמן וקבוצת שטראוס נפרדו, ושטראוס רכשה את חלקו בעלית.

דייויד פדרמן (משה חרמון)

בתחילת המאה ה-21 נכנס פדרמן לתחום הפטרוכימיה, כשהשתלט על חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל והיה מעורב ברכישת השליטה בבתי זיקוק חיפה. עם זאת, משבר כלכלי עמוק בחברה הוביל ב-2014 להסדר חוב ולדילול משמעותי של בעלי המניות, ובהם גם פדרמן.

לפדרמן ולאשתו ארבעה ילדים, אך בתם שלי נפטרה בדצמבר 2014 לאחר מאבק במחלת הסרטן. ילדיו עדי, דני ותמי המשיכו את דרכם, כאשר דני אף שימש במשך ארבע שנים כמנכ"ל מכבי תל אביב – עדות נוספת לחיבור העמוק של משפחת פדרמן למועדון. נכדתו של דייויד היא השחקנית נאיה פדרמן.

“מכביסט אמיתי ואיש מכבי ת”א לאורך כל חייו”

במכבי ת”א הודיעו הבוקר: “אנחנו מודיעים בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81. פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים.

”הוא ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם. הנהגתו ותרומתו האדירה למכבי תל אביב ולקהילת הספורט הישראלי תיזכר לעד. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב משתתף בצערה הכבד של משפחת פדרמן ומביע תנחומים מעומק הלב. יהי זכרו ברוך. פרטים על מועד ההלוויה יפורסמו בהמשך”.