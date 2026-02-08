"אל נאסר לא תתעקש עם רונאלדו, סלאח סומן"

לפי דיווח ב'מירור', עתידו של כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר נמצא בסימן שאלה גדול, והכוכב הפורטוגלי עשוי לסיים את דרכו במועדון כבר בקיץ הקרוב. רונאלדו, שלא שותף בשני המשחקים האחרונים של קבוצתו, הביע חוסר שביעות רצון עמוק מהתנהלות הליגה והגופים שמאחוריה, ואל נאסר מצידה לא מתכוונת לעמוד בדרכו אם יבחר לעזוב.

על פי הפרטים, בחוזהו של רונאלדו קיימת סעיף שחרור בגובה 43 מיליון ליש”ט, שייכנס לתוקף עם סיום העונה. אם הפורטוגלי ילחץ למהלך, אל נאסר תהיה מוכנה לשחרר אותו ולא להיגרר למאבק מתוקשר.

כעס, שביתה שקטה ותוכנית ל“מלך חדש”

רונאלדו, בן 41, נעדר משני המשחקים האחרונים, כולל מהמפגש ביום שישי מול אל איתיחאד, צעד שנתפס כמעין שביתה לא רשמית. הסיבה המרכזית לכך, לפי הדיווחים, היא זעמו על קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית, שלטענתו מעניקה עדיפות למועדונים יריבים בכל הקשור לפעילות בשוק ההעברות.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הדיווח מציין כי גורמים בכירים בליגה הסעודית הופתעו מהתנהלותו של רונאלדו, והבהירו כי מבחינתם אף שחקן, גם לא זוכה כדור הזהב לשעבר, אינו מעל האינטרסים של הליגה. בהתאם לכך, הם כבר נערכים לאפשרות של עזיבתו ומוכנים “להכתיר מלך חדש”.

גורם המקורב לליגה סיפר כי במקרה של עזיבה, הכוונה היא לצרף כוכב על חדש בקיץ הקרוב: “עם עזיבה של שמות גדולים, נבחן הרבה כוכבי ענק אחרים. מוחמד סלאח וברונו פרננדש יהיו בחירות מושלמות. סלאח במיוחד, מאחר שהוא מוסלמי וימשוך קהל ערבי רחב. כל אחד מהם, יחד עם שילוב של כישרונות צעירים, יהיה מהלך עצום עבורנו וירכך מאוד את המכה של עזיבת רונאלדו”.

חזרה מרגשת או מכשול כלכלי

בעוד שמנצ’סטר יונייטד אינה מעוניינת להחזיר את רונאלדו לקדנציה שלישית, האפשרות של חזרה למועדון נעוריו, ספורטינג ליסבון, עלתה מחדש. עם זאת, עדיין לא ברור האם המועדון הפורטוגלי יוכל לעמוד בתשלום סכום השחרור הגבוה הנדרש כדי להחזיר את הכוכב לאירופה.

יחזור לפורטוגל? רונאלדו (רויטרס)

בינתיים, היעדרו של רונאלדו לא פגע באל נאסר בטווח הקצר. הקבוצה רשמה ניצחון 0:2 על אל איתיחאד, עם שערים מאוחרים של סאדיו מאנה ואנג’לו גבריאל, אך מאחורי הקלעים נדמה כי אחת התקופות הסוערות ביותר מאז הגעתו של רונאלדו לערב הסעודית עומדת בפתח.