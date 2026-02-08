יום ראשון, 08.02.2026 שעה 09:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3132-3424ברייטון13
2935-3525טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

"אל נאסר לא תתעקש עם רונאלדו, סלאח סומן"

דיווח: הסעודים לא יעמדו בדרכו של CR7 שרוצה לעזוב, גורם מקורב סיפר שבוחנים את החתמת כוכב ליברפול ש"יהיה בחירה מושלמת". גם ברונו פרננדש הוזכר

|
הכותרת ב'מירור' (צילום מסך)
הכותרת ב'מירור' (צילום מסך)

לפי דיווח ב'מירור', עתידו של כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר נמצא בסימן שאלה גדול, והכוכב הפורטוגלי עשוי לסיים את דרכו במועדון כבר בקיץ הקרוב. רונאלדו, שלא שותף בשני המשחקים האחרונים של קבוצתו, הביע חוסר שביעות רצון עמוק מהתנהלות הליגה והגופים שמאחוריה, ואל נאסר מצידה לא מתכוונת לעמוד בדרכו אם יבחר לעזוב.

על פי הפרטים, בחוזהו של רונאלדו קיימת סעיף שחרור בגובה 43 מיליון ליש”ט, שייכנס לתוקף עם סיום העונה. אם הפורטוגלי ילחץ למהלך, אל נאסר תהיה מוכנה לשחרר אותו ולא להיגרר למאבק מתוקשר.

כעס, שביתה שקטה ותוכנית ל“מלך חדש”

רונאלדו, בן 41, נעדר משני המשחקים האחרונים, כולל מהמפגש ביום שישי מול אל איתיחאד, צעד שנתפס כמעין שביתה לא רשמית. הסיבה המרכזית לכך, לפי הדיווחים, היא זעמו על קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית, שלטענתו מעניקה עדיפות למועדונים יריבים בכל הקשור לפעילות בשוק ההעברות.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הדיווח מציין כי גורמים בכירים בליגה הסעודית הופתעו מהתנהלותו של רונאלדו, והבהירו כי מבחינתם אף שחקן, גם לא זוכה כדור הזהב לשעבר, אינו מעל האינטרסים של הליגה. בהתאם לכך, הם כבר נערכים לאפשרות של עזיבתו ומוכנים “להכתיר מלך חדש”.

גורם המקורב לליגה סיפר כי במקרה של עזיבה, הכוונה היא לצרף כוכב על חדש בקיץ הקרוב: “עם עזיבה של שמות גדולים, נבחן הרבה כוכבי ענק אחרים. מוחמד סלאח וברונו פרננדש יהיו בחירות מושלמות. סלאח במיוחד, מאחר שהוא מוסלמי וימשוך קהל ערבי רחב. כל אחד מהם, יחד עם שילוב של כישרונות צעירים, יהיה מהלך עצום עבורנו וירכך מאוד את המכה של עזיבת רונאלדו”.

חזרה מרגשת או מכשול כלכלי

בעוד שמנצ’סטר יונייטד אינה מעוניינת להחזיר את רונאלדו לקדנציה שלישית, האפשרות של חזרה למועדון נעוריו, ספורטינג ליסבון, עלתה מחדש. עם זאת, עדיין לא ברור האם המועדון הפורטוגלי יוכל לעמוד בתשלום סכום השחרור הגבוה הנדרש כדי להחזיר את הכוכב לאירופה.

יחזור לפורטוגל? רונאלדו (רויטרס)יחזור לפורטוגל? רונאלדו (רויטרס)

בינתיים, היעדרו של רונאלדו לא פגע באל נאסר בטווח הקצר. הקבוצה רשמה ניצחון 0:2 על אל איתיחאד, עם שערים מאוחרים של סאדיו מאנה ואנג’לו גבריאל, אך מאחורי הקלעים נדמה כי אחת התקופות הסוערות ביותר מאז הגעתו של רונאלדו לערב הסעודית עומדת בפתח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */