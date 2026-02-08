רצף חיובי חריג ליונייטד, קאריק: לא הזמן להיסחף

מנצ’סטר יונייטד המשיכה את התקופה החיובית שלה אמש (שבת) עם ניצחון 0:2 על טוטנהאם, משחק שבו ידעה לנצל יתרון מספרי, לשמור על שליטה ובעיקר להפגין בגרות וניהול משחק נכון. עבור יונייטד זה היה ניצחון נוסף שמחזק את התחושה שהקבוצה נמצאת בכיוון ברור.

מאמן יונייטד, מייקל קאריק, סיכם את המשחק והתייחס תחילה להרחקה של כריסטיאן רומרו טוטנהאם: “כשזה הופך ל-10 שחקנים זה תמיד מצב לא פשוט. במחצית הראשונה זה היה משחק די פתוח לפרקים, ונראינו מסוכנים כבר מההתחלה, וזה היה מעודד. היו רגעים שבהם טוטנהאם שיחקה כדורגל טוב מאוד במחצית הראשונה. במחצית השנייה, מול 10 שחקנים, אני חושב שניהלנו את זה בצורה מצוינת. שלטנו ברוב הזמן וחיפשנו כל הזמן שהשער השני יגיע. כשהוא הגיע, זה שם אותנו בעמדה מצוינת. היה נחמד לראות גם שחקנים צעירים על המגרש, וטיילר עם הופעת בכורה. בסך הכול זה היה ערב מאוד חיובי”.

על שער היתרון של יונייטד, שהגיע ממצב נייח, אמר המאמן: “לא הייתי אומר שזה עניין של מאמן מצבים נייחים, אבל לג’וני יש עין לזה, כמו שלכולנו יש. הוא עושה הרבה עבודה עם השחקנים וקיבל על זה את התגמול. אנחנו מאוד שמחים. אנחנו מגיעים לכל משחק עם רעיונות בהתאם ליריבה, וכשאתה רואה את זה עובד בצורה כל כך טובה וברגע כל כך חשוב, השער הראשון היה עצום. זה רק מראה עד כמה המצבים האלה חשובים”.

מייקל קאריק (IMAGO)

בהתייחס למומנטום של הקבוצה והאפשרות להיסחף בהתלהבות, קאריק שמר על רגליים על הקרקע: “זה לא הזמן לזה. כאוהד זה טבעי להתרגש ולהיסחף, זה חלק מהכדורגל. הם באים לתמוך בנו, יוצאים מהאצטדיון עם תחושה טובה ורוצים לחזור, וככה זה צריך להיות. התפקיד שלנו הוא לספק את זה. להיות בעמדה הזו היום וגם בשבועות האחרונים זה נהדר, אבל אנחנו חייבים להמשיך לבנות על זה”.

פרננדש: “הביטחון עולה ועולה”

גם קפטן הקבוצה, ברונו פרננדש, הדגיש את חשיבות הריכוז וההמשכיות: “כשאנחנו מנצחים משחקים הביטחון עולה ועולה. זה מאוד חשוב לנו לשמור על פוקוס ולא להגזים עכשיו. זה טוב וזה נחמד, אבל אנחנו חייבים להמשיך. אם אתה לא מנצח גם את המשחק הבא ואחריו, אתה חוזר לאותו מקום שבו אתה לא מרגיש בנוח, מאבד ביטחון ומתקשה להאמין במה שעשית עד עכשיו. עד עכשיו עשינו עבודה טובה מאוד בלבצע את כל מה שהצוות המקצועי מבקש מאיתנו, והיינו אמיצים בלקחת אחריות ברגעים מסוימים במשחק, לשחק ולעשות כל מה שצריך כדי לנצח”.

ברונו פרננדש (IMAGO)

מעבר לניצחון עצמו, יונייטד רשמה הישגים נוספים שממחישים את המגמה החיובית. זה היה ניצחון ליגה רביעי ברציפות, דבר שלא קרה מאז פברואר 2024, והקבוצה כבר עם שמונה משחקים ללא הפסד, הרצף הארוך ביותר שלה מאז תחילת 2022. ברונו פרננדש הגיע ל-200 מעורבויות בשערים בכל המסגרות במדי המועדון, עם 104 שערים ו-96 בישולים, והוא עשה זאת במשחקו ה-314 בלבד, כשרק וויין רוני הגיע לנתון הזה בפחות משחקים. גם קובי מאיינו המשיך להציג שיפור עם בישול שני בשלושת משחקי הליגה האחרונים, יותר ממה שסיפק ב-63 הופעות הליגה הראשונות שלו. יונייטד אולי עדיין נזהרת מלהצהיר הצהרות גדולות, אבל עם תוצאות, ביטחון ותחושה של יציבות, ברור שמשהו טוב נבנה באולד טראפורד.