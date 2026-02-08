יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:23
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3132-3424ברייטון13
2935-3525טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

רצף חיובי חריג ליונייטד, קאריק: לא הזמן להיסחף

האדומים עם 4 ניצחונות ליגה ברצף לראשונה מזה שנתיים, המאמן מוריד לקרקע ופרננדש, שהגיע למעורבות ישירה ב-200 שערים באדום, מבטיח: "הביטחון עולה"

|
ברונו פרננדש (IMAGO)
ברונו פרננדש (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד המשיכה את התקופה החיובית שלה אמש (שבת) עם ניצחון 0:2 על טוטנהאם, משחק שבו ידעה לנצל יתרון מספרי, לשמור על שליטה ובעיקר להפגין בגרות וניהול משחק נכון. עבור יונייטד זה היה ניצחון נוסף שמחזק את התחושה שהקבוצה נמצאת בכיוון ברור.

מאמן יונייטד, מייקל קאריק, סיכם את המשחק והתייחס תחילה להרחקה של כריסטיאן רומרו טוטנהאם: “כשזה הופך ל-10 שחקנים זה תמיד מצב לא פשוט. במחצית הראשונה זה היה משחק די פתוח לפרקים, ונראינו מסוכנים כבר מההתחלה, וזה היה מעודד. היו רגעים שבהם טוטנהאם שיחקה כדורגל טוב מאוד במחצית הראשונה. במחצית השנייה, מול 10 שחקנים, אני חושב שניהלנו את זה בצורה מצוינת. שלטנו ברוב הזמן וחיפשנו כל הזמן שהשער השני יגיע. כשהוא הגיע, זה שם אותנו בעמדה מצוינת. היה נחמד לראות גם שחקנים צעירים על המגרש, וטיילר עם הופעת בכורה. בסך הכול זה היה ערב מאוד חיובי”.

על שער היתרון של יונייטד, שהגיע ממצב נייח, אמר המאמן: “לא הייתי אומר שזה עניין של מאמן מצבים נייחים, אבל לג’וני יש עין לזה, כמו שלכולנו יש. הוא עושה הרבה עבודה עם השחקנים וקיבל על זה את התגמול. אנחנו מאוד שמחים. אנחנו מגיעים לכל משחק עם רעיונות בהתאם ליריבה, וכשאתה רואה את זה עובד בצורה כל כך טובה וברגע כל כך חשוב, השער הראשון היה עצום. זה רק מראה עד כמה המצבים האלה חשובים”.

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

בהתייחס למומנטום של הקבוצה והאפשרות להיסחף בהתלהבות, קאריק שמר על רגליים על הקרקע: “זה לא הזמן לזה. כאוהד זה טבעי להתרגש ולהיסחף, זה חלק מהכדורגל. הם באים לתמוך בנו, יוצאים מהאצטדיון עם תחושה טובה ורוצים לחזור, וככה זה צריך להיות. התפקיד שלנו הוא לספק את זה. להיות בעמדה הזו היום וגם בשבועות האחרונים זה נהדר, אבל אנחנו חייבים להמשיך לבנות על זה”.

פרננדש: “הביטחון עולה ועולה”

גם קפטן הקבוצה, ברונו פרננדש, הדגיש את חשיבות הריכוז וההמשכיות: “כשאנחנו מנצחים משחקים הביטחון עולה ועולה. זה מאוד חשוב לנו לשמור על פוקוס ולא להגזים עכשיו. זה טוב וזה נחמד, אבל אנחנו חייבים להמשיך. אם אתה לא מנצח גם את המשחק הבא ואחריו, אתה חוזר לאותו מקום שבו אתה לא מרגיש בנוח, מאבד ביטחון ומתקשה להאמין במה שעשית עד עכשיו. עד עכשיו עשינו עבודה טובה מאוד בלבצע את כל מה שהצוות המקצועי מבקש מאיתנו, והיינו אמיצים בלקחת אחריות ברגעים מסוימים במשחק, לשחק ולעשות כל מה שצריך כדי לנצח”.

ברונו פרננדש (IMAGO)ברונו פרננדש (IMAGO)

מעבר לניצחון עצמו, יונייטד רשמה הישגים נוספים שממחישים את המגמה החיובית. זה היה ניצחון ליגה רביעי ברציפות, דבר שלא קרה מאז פברואר 2024, והקבוצה כבר עם שמונה משחקים ללא הפסד, הרצף הארוך ביותר שלה מאז תחילת 2022. ברונו פרננדש הגיע ל-200 מעורבויות בשערים בכל המסגרות במדי המועדון, עם 104 שערים ו-96 בישולים, והוא עשה זאת במשחקו ה-314 בלבד, כשרק וויין רוני הגיע לנתון הזה בפחות משחקים. גם קובי מאיינו המשיך להציג שיפור עם בישול שני בשלושת משחקי הליגה האחרונים, יותר ממה שסיפק ב-63 הופעות הליגה הראשונות שלו. יונייטד אולי עדיין נזהרת מלהצהיר הצהרות גדולות, אבל עם תוצאות, ביטחון ותחושה של יציבות, ברור שמשהו טוב נבנה באולד טראפורד.

