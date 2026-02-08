יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

למרות שחוגי סיכם בהפועל חיפה: סכנין תפנה אליו

בקבוצה מהמגזר מתכוונים לפנות לחלוץ בית"ר, אבו עביד מחוזר על ידי 3 קבוצות. מימר: "אהיה מאוכזב אם לא נגיע לפלייאוף העליון, אבל לא מעבר לכך"

|
דור חוגי (עמרי שטיין)
דור חוגי (עמרי שטיין)

ארבעה מחזורים לפני תום מועד הליגה הסדירה, בסיומה ניתן יהיה לדעת מי הקבוצות שיעפילו לפלייאוף העליון, ובבני סכנין התרחקו ממנו אתמול (שבת) אחרי הפסד סופר משמעותי 2:1 להפועל פ"ת. הוא מרחיק את הקבוצה עד כדי ארבע נקודות מהמקום השישי.

בגזרת הרכש בחלון העברות הנוכחי, הרי שבסכנין מתכוונים לפנות לדור חוגי מבית"ר ירושלים, אחריו מחזרת גם הפועל חיפה, שם חוגי סיכם עקרונית, אבל טרם שוחרר. הבלם איאד אבו עביד צפוי לעזוב עד סוף השבוע את הקבוצה. מספר קבוצות, ביניהן מכבי בני ריינה ומ.ס אשדוד, מחזרות אחרי הבלם וגם הפועל חיפה עשויה להצטרף למרוץ אחרי אבו עביד בעקבות פציעתו של הבלם שלה, ברונו רמירז. 

מימר: עשינו עונה טובה עד עכשיו

ובחזרה למשחק. אמנם סכנין הייתה קרובה לכבוש בחלקים של המשחק, אבל ניכר שהיא חסרה מחץ בהתקפה. "עד ה-2:1 היינו במומנטום”, אמר המאמן שרון מימר, “המשחק הזה יכול היה ליפול לכל אחד מהכיוונים. סכנין בתחילת שנה כיוונה להישאר בליגה ולשמחתי גם הצוות וגם השחקנים עשו פה הרבה דברים טובים ולא היינו רגע אחד בסכנת ירידה.

מימר: "המשחק יכול היה ליפול לכאן או לשם"

"כנראה שהרמנו את הציפיות וזה בסדר. אנחנו נמשיך להתעסק בעשייה ולא בדיבורים מסביב. אהיה מאוכזב אם לא נעשה פלייאוף. נעשה את המקסימום בארבעה משחקים האחרונים שנותרו לנו. אהיה מאוכזב, אבל לא מעבר לזה כי בכל מקרה עשינו עונה טובה עד עכשיו בהתחשב בנתונים שאיתם פתחנו את העונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
