יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:23
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד חוגגת, אבו עביד ותורג'מן על הכוונת

הקבוצה ציינה ניצחון ראשון אחרי סיבוב: "העבודה של אבי וניר ראויה להערכה". מחמאות לגורדנה: "המנוע שלנו". החלוץ מב"ש סומן, הבלם כבר קיבל פנייה

|
שחקני אשדוד חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני אשדוד חוגגים (עמרי שטיין)

אנחת רווחה גדולה במ.ס. אשדוד אחרי הניצחון אתמול (שבת) 0:2 באצטדיון סמי עופר על הפועל חיפה והאקס, המאמן חיים סילבס. בקבוצה לא הסתירו את השמחה אחרי שלושה חודשים ללא ניצחון, כשבפעם הקודמת שזה קרה, זה היה גם כן מול הפועל חיפה. הניצחון העלה את אשדוד מעל הקו האדום והגדיל את הפער ממנו לשלוש נקודות.

במועדון החמיאו לשחקנים על הגישה והמחויבות. "זה היה משחק של אופי, שיחקנו חכם והגיע לנו לנצח. החבר’ה נתנו הכל על המגרש והראו כמה הם רוצים להישאר בליגה", אמרו בקבוצה. גם צמד המאמנים אבי אבינו וניר ביטון זכו לקרדיט גדול אחרי התקופה הלא פשוטה: "העבודה של אבי וניר ראויה להערכה. הם שמרו על שקט, האמינו בדרך ולא נתנו ללחץ לשבור את הקבוצה. הניצחון הזה הוא הרבה בזכותם", ציינו במועדון.

לצד השמחה, באשדוד התאכזבו מהכרטיס האדום שספג חמודי עמאר שיגרום לן להיעדר נגד באר שבע. המגן כבש שער בכורה מרהיב בליגת העל, ולאחר מכן עלה ליציע כדי לחבק את אימו, שהגיעה לראשונה העונה לצפות בו. בקבוצה הבינו את ההתרגשות והלהט, אך הודו כי מדובר בטעות שתעלה לו בהיעדרות מהמשחק הקרוב מול הפועל באר שבע. גם המגן הימני אבישי כהן בספק גדול, לאחר שנפגע במתיחה ונאלץ לצאת כבר בדקה ה-20.

חיים סילבס: "הקבוצה במצב חירום"

מחמאות לגורדנה, תורג’מן ואבו עביד יגיעו?

מי שזכה למחמאות מיוחדות הוא רועי גורדנה, שכבש שער יפהפה, הראשון שלו מזה שנתיים. גורדנה, שמחזיק בשמונה כרטיסים צהובים, הצליח להימנע מצהוב ויעמוד לרשות הקבוצה בשבת הקרובה. "גורדנה הוא המנוע שלנו, בלעדיו אנחנו נראים אחרת לגמרי", אמרו בעיר הנמל.

במקביל, באשדוד ממשיכים לעבוד על חיזוק הסגל בימים שנותרו עד סגירת חלון ההעברות. בקבוצה מחפשים לצרף לפחות שחקן התקפה אחד וגם בלם. השם החם בהתקפה הוא אלון תורג'מן מהפועל באר שבע, כשגם איילון אלמוג עדיין בתמונה. בהגנה סימנו באשדוד את הבלם איאד אבו עביד, שכבר קיבל פנייה מהמועדון.

