"הקו האדום מתקרב, קשה להתרכז ככה בכדורגל"

בעירוני טבריה יצאו, מן הסתם, מאוכזבים מההפסד 2:0 הביתי להפועל תל אביב אתמול (שבת). הפסד שגם ללא הפחתת הנקודות שהקבוצה כן או לא תספוג בבית הדין בפרשת החוזים הכפולים, קירב את הקבוצה מרחק 2 נקודות בלבד מהקו האדום.

"לפני חודש לא היינו בכלל קרובים לתחתית והכל הסתבך לנו", אמרו בקבוצה בסיום. "אנחנו חייבים להפסיק לספוג את השערים הקלים האלה בכל משחק. הקו האדום הולך ומתקרב אלינו".

אכזבה קשה הובעה במועדון מסמביניה, שבסיבוב הראשון מול האדומים הורחק ואתמול "בישל" לעמית למקין את שער היתרון של האדומים. "ציפינו ממנו, כשהוא הגיע בקיץ, שהוא יהיה שדרוג לעומת בן והבה ובפועל הוא לא טוב. ההגנה נחלשה מאוד. כמעט בכל משחק הוא עולה לנו ביוקר, או עם כרטיס אדום, או עם טעות קריטית" אמר גורם במועדון.

המאמן, אלירן חודדה, נשאל על הבלם בסיום וסירב להתייחס אישית. חודדה כן אמר: "אין ספק שאנחנו מקבלים שערים רכים, זה משהו שמלווה אותנו כל העונה. מדי וזה חייב להיפסק. חייבים לשפר את ההגנה שלנו".

סמביניה (רדאד ג'בארה)

דוס סנטוס רוצה לעזוב

השוער הפורטוגלי, רוג'ריו דוס סנטוס, שאיבד לפני כחודשיים את מקומו בין הקורות לעידו שרון, לא נכלל אתמול כלל בסגל, למרות שאינו פצוע או חולה. השוער מעוניין לעזוב את המועדון וסוכנו כבר מחפש עבורו קבוצה באירופה, אך לא ברור אם יינתן לו אישור לעזוב, בגלל אותה פרשת החוזים הכפולים, שכרגע גם מונעת צירוף שחקנים חדשים.

חודדה התייחס לשוער ולעניין חלון ההעברות כשאמר: "לגבי רוג'ריו, קיבלנו החלטה מקצועית לשבוע הזה. נכון לעכשיו, בגלל המצב, לא מאשרים לנו להביא שחקנים. אין הולך ואין בא לקבוצה. אני מקווה שמשהו ישתנה השבוע, כי אנחנו רוצים להתחזק, כמו כל יתר הקבוצות בליגה, כי אנחנו צריכים את זה. כרגע רוג'ריו הוא השוער השני שלנו, אלא אם משהו ישתנה השבוע". כזכור, מועד ההעברות תם ביום רביעי הקרוב.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בכלל, אי אפשר להכחיש שהפרשה משפיעה גם מקצועית והשחקנים וגם הצוות מתקשים להתרכז בכדורגל. "צריך כל הזמן להתרכז במשחקים ובהכנה, אבל אתה כל הזמן קורא ושומע דברים ואי אפשר להתנתק מזה. זה ברור שמאוד קשה להתרכז ככה בכדורגל". אמר שחקן בקבוצה.

גם חודדה התייחס לעניין: "יש מציאות וצריך לדעת להתמודד איתה. זאת סיטואציה לא פשוטה ומורכבת ואני חושב שאנחנו הקבוצה הראשונה בליגת העל שצריכה להתמודד עם סיטואציה כזאת".

כעת הקבוצה תתכונן למשחק הבא, בנתניה, מול עירוני קריית שמונה. "שני המשחקים הקרובים, נגד קריית שמונה וריינה הם קריטיים", אמרו במועדון. "אנחנו חייבים לנצח את שניהם, כדי לקבל קצת אוויר".