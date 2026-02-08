יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"הקו האדום מתקרב, קשה להתרכז ככה בכדורגל"

טבריה מנסה לשים את הפרשייה בצד, אבל חודדה וגם השחקנים מודים: "זה קשה". אכזבה גדולה מסמביניה: "בכל משחק עולה לנו בשער". דוס סנטוס רוצה לעזוב

|
שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה יצאו, מן הסתם, מאוכזבים מההפסד 2:0 הביתי להפועל תל אביב אתמול (שבת). הפסד שגם ללא הפחתת הנקודות שהקבוצה כן או לא תספוג בבית הדין בפרשת החוזים הכפולים, קירב את הקבוצה מרחק 2 נקודות בלבד מהקו האדום. 

"לפני חודש לא היינו בכלל קרובים לתחתית והכל הסתבך לנו", אמרו בקבוצה בסיום. "אנחנו חייבים להפסיק לספוג את השערים הקלים האלה בכל משחק. הקו האדום הולך ומתקרב אלינו". 

אכזבה קשה הובעה במועדון מסמביניה, שבסיבוב הראשון מול האדומים הורחק ואתמול "בישל" לעמית למקין את שער היתרון של האדומים. "ציפינו ממנו, כשהוא הגיע בקיץ, שהוא יהיה שדרוג לעומת בן והבה ובפועל הוא לא טוב. ההגנה נחלשה מאוד. כמעט בכל משחק הוא עולה לנו ביוקר, או עם כרטיס אדום, או עם טעות קריטית" אמר גורם במועדון. 

המאמן, אלירן חודדה, נשאל על הבלם בסיום וסירב להתייחס אישית. חודדה כן אמר: "אין ספק שאנחנו מקבלים שערים רכים, זה משהו שמלווה אותנו כל העונה. מדי וזה חייב להיפסק. חייבים לשפר את ההגנה שלנו". 

סמביניה (רדאד גסמביניה (רדאד ג'בארה)

דוס סנטוס רוצה לעזוב

השוער הפורטוגלי, רוג'ריו דוס סנטוס, שאיבד לפני כחודשיים את מקומו בין הקורות לעידו שרון, לא נכלל אתמול כלל בסגל, למרות שאינו פצוע או חולה. השוער מעוניין לעזוב את המועדון וסוכנו כבר מחפש עבורו קבוצה באירופה, אך לא ברור אם יינתן לו אישור לעזוב, בגלל אותה פרשת החוזים הכפולים, שכרגע גם מונעת צירוף שחקנים חדשים.

חודדה התייחס לשוער ולעניין חלון ההעברות כשאמר: "לגבי רוג'ריו, קיבלנו החלטה מקצועית לשבוע הזה. נכון לעכשיו, בגלל המצב, לא מאשרים לנו להביא שחקנים. אין הולך ואין בא לקבוצה. אני מקווה שמשהו ישתנה השבוע, כי אנחנו רוצים להתחזק, כמו כל יתר הקבוצות בליגה, כי אנחנו צריכים את זה. כרגע רוג'ריו הוא השוער השני שלנו, אלא אם משהו ישתנה השבוע". כזכור, מועד ההעברות תם ביום רביעי הקרוב. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בכלל, אי אפשר להכחיש שהפרשה משפיעה גם מקצועית והשחקנים וגם הצוות מתקשים להתרכז בכדורגל. "צריך כל הזמן להתרכז במשחקים ובהכנה, אבל אתה כל הזמן קורא ושומע דברים ואי אפשר להתנתק מזה. זה ברור שמאוד קשה להתרכז ככה בכדורגל". אמר שחקן בקבוצה. 

גם חודדה התייחס לעניין: "יש מציאות וצריך לדעת להתמודד איתה. זאת סיטואציה לא פשוטה ומורכבת ואני חושב שאנחנו הקבוצה הראשונה בליגת העל שצריכה להתמודד עם סיטואציה כזאת". 

כעת הקבוצה תתכונן למשחק הבא, בנתניה, מול עירוני קריית שמונה. "שני המשחקים הקרובים, נגד קריית שמונה וריינה הם קריטיים", אמרו במועדון. "אנחנו חייבים לנצח את שניהם, כדי לקבל קצת אוויר". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */