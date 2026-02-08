יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"ניצחון על הפועל חיפה ונהיה רגל וחצי בפלייאוף"

הפועל פ"ת מתקרבת: "זה מגיע לנו". אוהדים טוענים: הותקפנו באבנים ביציאה מסכנין. נידם ייבדק, חשש לקרע בארבע ראשי. מוסונדה ערך MRI, התשובות היום

|
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)

העונה הקסומה של הפועל פתח תקווה המשיכה אתמול (שבת) כאשר החבורה של עומר פרץ צלחה עוד משחק קשה, חזרה עם ניצחון 1:2 מאצטדיון דוחא מול בני סכנין ועשתה צעד משמעותי לקראת העפלה לפלייאוף העליון בקרב ישיר.

המלאבסים נהנו מצמד של מארק קוסטה, אחד מסיפורי הסינדרלה של העונה, כאשר החלוץ ההונגרי כבר היה רגל וחצי בחוץ עד לפני חודשיים ומאז הרשית לא פחות משמונה פעמים, כאשר גם עומר כץ, שזכה ללא מעט הרמות גבה בתחילת העונה, הוכיח שוב כמה הוא חשוב עם סדרת הצלות.

במועדון לא אהבו את הפנדל שנשרק לטובת סכנין וטענו כי לא היה צריך להישרק. "אנחנו מתקרבים לפלייאוף. ניצחון על הפועל חיפה במחזור הבא ונהיה עם רגל וחצי. אם להגיד את האמת, זה מגיע לנו", אמרו במועדון, שם ינסו לצאת במבצע לקראת האוהדים במטרה להביא כמה שיותר אוהדים למשחק החשוב.

פרץ: "התבגרנו בסיבוב השני"

האוהדים טוענים לאבנים שהושלכו

אלא שלצד הניצחון, היו גם רגעים פחות נעימים בסיום המשחק: חלק מאוהדי הקבוצה, התלוננו על כך שאבנים הושלכו באיזור היציאה מהעיר וניפצו שמשות של מספר רכבים. "זה היה כמו לינץ", אמרו כמה מהם, שביקשו מהנהלת המועדון לפעול בנושא.

נדב נידם, שרק חזר מפציעה, נפצע בשריר הארבע ראשי וצפוי להיבדק, כאשר במועדון חוששים מקרע. אלכס מוסונדה, עבר בסוף השבוע בדיקת MRI לאחר שלא עבר לחלוטין את הבדיקות הרפואיות והיום צפויות להגיע התוצאות הסופיות שיכריעו אם יוחתם במועדון.

נדב נידם (לילך וויס-רוזנברג)נדב נידם (לילך וויס-רוזנברג)

"אנחנו עושים עונה ענקית ונקווה שנסיים אותה בטעם מצוין. עומר מאמן ברמה גבוהה, הוא דורש מאיתנו דברים ואנחנו מבצעים את זה. אם חלמנו על זה שנהיה על סף הפלייאוף העליון? חלומות תמיד יש. אם לא נחלום לא נגשים כלום. אנחנו עושים עונה נפלאה, אבל נצטרך להמשיך כי אם לא נהיה שם לא נהיה בפלייאוף העליון", סיכם הבלם אוראל דגני בסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */