אקה איחר והוצא מהסגל, מרטינס ענה למאמן וסופסל

לאחר מחצית ראשונה רעה, שכללה ירידה בפיגור 1:0, בעירוני קריית שמונה יצאו מרוצים מתוצאת ה-1:1 אמש מול מכבי נתניה, תוצאה שהשאירה את החבורה של שי ברדה מעל הקו האדום למחזור נוסף.

ההתחלה כאמור הייתה רעה: ברדה זעזע עם הורדתם לספסל של בילאל שאהין, כריסטיאן מרטינס ומוחמד אבו רומי, אך ק"ש לא הייתה ממש קיימת ודווקא במחצית השנייה, נראה היה שהשניים האחרונים הבינו את המסר והיו חלק מרכזי בשינוי של הקבוצה.

"זו נקודה חשובה להמשך", אמרו במועדון. אך הבשורה הפחות טובה, היא שהבלם שי בן דוד ספג את הכרטיס הצהוב התשיעי שלו וייעדר ממשחק הליגה מול עירוני טבריה בשבוע הבא. נמניה ליוביסבלייביץ', שסובל מכאבים בשרירי הבטן, ייבדק ולכן קיימת מצוקת בלמים.

רוני לוי: " הגיע לנו יותר מהמשחק היום"

עסקת אבו רומי עדיין לא סגורה

עסקת מוחמד אבו רומי להפועל ב"ש, עדיין לא נסגרה בין המועדונים, כאשר ק"ש עדיין עומדת על דרישתה לסכום של קרוב לחצי מיליון אירו ועוד אחוזים ממכירה עתידית. השחקן אמנם סגר את תנאיו במדי סגנית האלופה ואף הבהיר זאת לחבריו לחדר ההלבשה, אך בפועל במועדון עדיין לא נתנו אישור סופי.

אם יעבור, לכולם ברור דבר אחד: מכירה נוספת של שחקן משמעותי מלבד סאקו באנגורה שעזב לליגת ה-MLS, עשויה לפגוע משמעותית בסיכויי ההישארות: "כל שחקן משמעותי שיעזוב, נהיה חייבים להתחזק ולמצוא תחליף אחר", אמרו בקריה. אגב, עד הימים האחרונים ניהלה קבוצת דונאיסקה סטרדה הסלובקית מו"מ בעצמה לצירופו של השחקן, אך בסופו של דבר העסקה נפלה.

אלא שלצד העזיבה האפשרית של אבו רומי, לא היה שקט בקבוצה באימון המסכם שלפני המשחק: יאו אקה, איחר להגיע לאימון ועל כן הוצא מהסגל. אלא שזה לא היה האירוע היחיד: גם כריסטיאן מרטינס, שגם ככה היה ספק אם יפתח ב-11, ענה למאמן שי ברדה, הוצא מהאימון כשברדה העביר מסר חד וחלק שלא יסבול בעיות משמעת ופתח איתו על הספסל.