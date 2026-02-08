יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אקה איחר והוצא מהסגל, מרטינס ענה למאמן וסופסל

בק"ש מבהירים אחרי נתניה: עדיין לא סוכמה עסקת אבו רומי, שקיבל הצעה מסלובקיה. הדרישה: חצי מיליון אירו ואחוזים: "לכל שחקן שיעזוב נצטרך תחליף"

|
הליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד ג'בארה)

לאחר מחצית ראשונה רעה, שכללה ירידה בפיגור 1:0, בעירוני קריית שמונה יצאו מרוצים מתוצאת ה-1:1 אמש מול מכבי נתניה, תוצאה שהשאירה את החבורה של שי ברדה מעל הקו האדום למחזור נוסף.

ההתחלה כאמור הייתה רעה: ברדה זעזע עם הורדתם לספסל של בילאל שאהין, כריסטיאן מרטינס ומוחמד אבו רומי, אך ק"ש לא הייתה ממש קיימת ודווקא במחצית השנייה, נראה היה שהשניים האחרונים הבינו את המסר והיו חלק מרכזי בשינוי של הקבוצה.

"זו נקודה חשובה להמשך", אמרו במועדון. אך הבשורה הפחות טובה, היא שהבלם שי בן דוד ספג את הכרטיס הצהוב התשיעי שלו וייעדר ממשחק הליגה מול עירוני טבריה בשבוע הבא. נמניה ליוביסבלייביץ', שסובל מכאבים בשרירי הבטן, ייבדק ולכן קיימת מצוקת בלמים.

רוני לוי: " הגיע לנו יותר מהמשחק היום"

עסקת אבו רומי עדיין לא סגורה

עסקת מוחמד אבו רומי להפועל ב"ש, עדיין לא נסגרה בין המועדונים, כאשר ק"ש עדיין עומדת על דרישתה לסכום של קרוב לחצי מיליון אירו ועוד אחוזים ממכירה עתידית. השחקן אמנם סגר את תנאיו במדי סגנית האלופה ואף הבהיר זאת לחבריו לחדר ההלבשה, אך בפועל במועדון עדיין לא נתנו אישור סופי.

אם יעבור, לכולם ברור דבר אחד: מכירה נוספת של שחקן משמעותי מלבד סאקו באנגורה שעזב לליגת ה-MLS, עשויה לפגוע משמעותית בסיכויי ההישארות: "כל שחקן משמעותי שיעזוב, נהיה חייבים להתחזק ולמצוא תחליף אחר", אמרו בקריה. אגב, עד הימים האחרונים ניהלה קבוצת דונאיסקה סטרדה הסלובקית מו"מ בעצמה לצירופו של השחקן, אך בסופו של דבר העסקה נפלה.

אלא שלצד העזיבה האפשרית של אבו רומי, לא היה שקט בקבוצה באימון המסכם שלפני המשחק: יאו אקה, איחר להגיע לאימון ועל כן הוצא מהסגל. אלא שזה לא היה האירוע היחיד: גם כריסטיאן מרטינס, שגם ככה היה ספק אם יפתח ב-11, ענה למאמן שי ברדה, הוצא מהאימון כשברדה העביר מסר חד וחלק שלא יסבול בעיות משמעת ופתח איתו על הספסל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */