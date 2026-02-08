יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

שער אדיר למסי ובישול מול ברצלונה האקוודורית

כוכב מיאמי רץ חצי מגרש לפני שבעט לרשת וכבש את שערו הראשון ב-2026. הוא גם בישל לברטראמה במחצית הראשונה, אבל היריבה השוותה ל-2:2 לקראת הסיום

|
ליאו מסי חוגג עם רודריגו דה פול (IMAGO)
ליאו מסי חוגג עם רודריגו דה פול (IMAGO)

ליאו מסי ניצח את ברצלונה. לא, זו לא בדיחה. זו גם לא הברצלונה שאתם חושבים עליה. אלוף העולם כבש הלילה (בין שבת לראשון) שער אדיר במבצע אישי לאורך חצי מגרש וגם בישל במשחק ההכנה של אינטר מיאמי מול ברצלונה האקוודורית, שחילצה 2:2 לקראת הסיום.

שערו הראשון של מסי ב-2026 הגיע בדריבל אופייני: הוא לקח את הכדור קצת מעבר לקו מחצית המגרש, פתח מבערים, התקרב לרחבה, חתך שמאלה, חמק ממספר שחקנים ואז בעט בעוצמה לרשת בדקה ה-31.

ברצלונה השוותה משער של ז’ואאו רוחאס 10 דקות לאחר מכן, אך מיאמי חזרה להוביל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. את הבישול סיפק מסי עם מסירת רוחב מדויקת לחרמן ברטראמה, הרכש החדש שהצטרף ממונטריי תמורת כ-15 מיליון דולר. החלוץ כבש בנגיעה, בסיוע הסטה קלה, ורשם שער ראשון בהרכב הפותח של הקבוצה. מסי הוחלף מעט אחרי הדקה ה-60, כשלואיס סוארס נכנס במקומו בניסיון להכריע את המשחק.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

שער השוויון של ברצלונה

בדקה ה-87 הורחק המחליף דויד איילה בכרטיס אדום, וברצלונה ניצלה את היתרון המספרי. תומאס מרטינס כבש מקרוב וקבע 2:2, לשמחת הקהל המקומי בקיטו.

לאחר שלושה משחקי הכנה בדרום אמריקה, מיאמי עומדת על ניצחון אחד בלבד. קבוצתו של חאבייר מסצ’ראנו תמשיך במשחק ידידות נוסף מול אינדפנדיינטה דל ואיה בפוארטו ריקו, לפני פתיחת עונת 2026 ב-MLS במשחק מסקרן מול לוס אנג’לס ב-21 בפברואר.

הוספת תגובה



